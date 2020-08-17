СМИ "Патриота" указали на сотрудничество Тихановской и Цепкало с Западом

Медиагруппа "Патриот" в связи с событиями, случившимися после выборов президента Белоруссии, сделала заявление по этому поводу.

На официальном интернет-портале Медиагруппы появилось сообщение, связанное с событиями в соседнем государстве. В нем говорится о том, что белорусы вправе сами решать, кого им выбирать на пост главы государства, а также то, что делать после этого.

В то же время оппозиционные кандидаты открыто связываются с представителями Запада. Среди них — Светлана Тихановская, находящаяся сейчас в Литве, и Валерий Цепкало, анонсирующий свою встречу с американскими парламентариями.

Представители Медиагруппы отметили, что белорусская оппозиция уже даже не скрывает свои контакты с Западом. Это дает право полагать, что нынешние уличные протесты создаются искусственно и спровоцированы извне. Судя по всему, речь идет об иностранном вмешательстве в дела другого государства.

В сообщении отмечается, что Россия и Белоруссия образуют Союзное государство. В связи с этим Медиагруппа "Патриот" заявила, что окажет любую медийную поддержку избранному и законному президенту Белоруссии Александру Лукашенко.