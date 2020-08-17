Волынец вступилась за учителей, которых обязали носить маски

Учителей обязали носить маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на горячую линию Минпросвещения России.

«Детей не будут обязывать носить маски, но они могут их носить, если настаивают родители. Учителя должны их носить», — сообщили в ведомстве.

Лидер общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец уверена, что для учителей необходимость проводить занятия в масках станет тяжелым испытанием.

«Я, честно говоря, в шоке от этой новости. Маска нарушает воздухообмен, учителю трудно. Одно дело молчать в маске, а другое — говорить. Нарушается дикция, потому что маска приглушает голос, нарушается артикуляция. Инструмент учителя — голос, речевой аппарат, поэтому это очень суровое ограничение, которое создаст сложности», — объяснила позицию Волынец в комментарии «Политике Сегодня».

В Минпросвещения не уточнили, придется ли учителям приобретать маски за свой счет или их предоставят школы. Если же педагоги откажутся проводить занятие в масках, то родители вправе пожаловаться их руководству, указали в ведомстве. Волынец разглядела в директиве ведомства угрозу для школьной дисциплины.

«Урок может обернуться шутками. Нужно защитить наших учителей. Хотя мы понимаем, что не от хорошей жизни все эти правила создают, а ради эпидемиологической безопасности», — добавила она.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что российские регионы самостоятельно определят формат проведения школьных линеек 1 сентября, исходя из эпидемической ситуации.

По его словам, пандемия не нарушила планы организовать в школах Всероссийские проверочные работы. Они пройдут с сентября по октябрь. Мероприятия призваны выявить пробелы в знаниях у учащихся и организовать поддержку педагогов. После ведомство организует точечную, адресную работу с институтами повышения квалификации, с педагогическими вузами, чтобы повысить качество образования.

По данным оперштаба на 17 августа, за сутки в России выявили 4892 заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 927 745.