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15:24   17 Августа 2020
Общество

Ефремов заявил о готовности дать показания 18 августа

Ефремов заявил о готовности дать показания 18 августа

Адвокат актера Михаила Ефремова, ставшего зачинщиком смертельного ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев рассказал, что его подзащитный готов дать показания в суде завтра, 18 августа. По словам правозащитника, состояние здоровья позволяет Ефремову присутствовать на судебном процессе.

Некоторое время назад заседание по делу о смертельном ДТП перенесли из-за того, что артисту стало плохо прямо в здании суда. Его госпитализировали с подозрением на инсульт.

Добавим, кинозвезда в нетрезвом состоянии на личном внедорожнике в центре Москвы протаранил фургон на "встречке" вечером 8 июня. Водитель машины, в которую врезался Ефремов, погиб, а артисту грозит до 12 лет колонии. По решению суда актер находится под домашним арестом.

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Автор: Яна Либерман
#суд #москва #ефремов #пашаев

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