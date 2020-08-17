Бутина не видит в Тихановской кандидата от народа

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выглядит скорее как технический кандидат, чем как кандидат от народа. Об этом говорят, в частности, озвученные ею из-за границы русофобские требования, которые противоречат позиции большинства белорусов.

Такое мнение в ходе пресс-конференции, которую в понедельник, 17 августа, провела Медиагруппа «Патриот», высказала российская правозащитница, общественный деятель и публицист Мария Бутина.

«Я думаю, что (Светлана Тихановская) это все-таки искусственный персонаж. Если бы он вырос как политический деятель, небезразличный к своей стране, составил бы определенные требования, то, по сути дела, протестные требования появились только сейчас», — заявила политическая активистка.

По словам Бутиной, если бы Тихановская выражала позицию белорусского народа, ее требования были бы другими, ведь большинство белорусов поддерживает сотрудничество с Россией. А «народный кандидат», выступающий с программой, которая противоречит желаниям населения, выгладит очень странно — скорее, как конкретный политический заказ.

Также, добавила Бутина, очень подозрительным выглядит то, что весь протест в Белоруссии сфокусирован на Тихановской.

«Если лидер не лидер, а технический кандидат, возникает вопрос – что будет дальше? Ей нужно формировать свою команду, а никакого политического опыта нет. Меня бы это очень беспокоило на месте Белоруссии», - считает правозащитница.

Напомним, согласно официальным результатам президентских выборов, которые в минувшую пятницу озвучил Центризбирком Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, в то время как за его главную соперницу — Светлану Тихановскую — проголосовали 10,1% белорусов.

С вечера 9 августа в Белоруссии не прекращаются массовые протесты и беспорядки, в ходе которых граждане, несогласные с результатами выборов, требуют пересчета голосов. При этом Светлана Тихановская в начале минувшей недели уехала из Белоруссии в Литву, откуда сначала обратилась к сторонникам с призывом прекратить протесты, а затем озвучила ряд требований.