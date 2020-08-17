Сервалы, тигры и другие опасные создания: чем порадует форум «Армия-2020»?

Всю мощь российского военно-промышленного комплекса можно наблюдать на форуме «Армия». В этом году мероприятие пройдет «на широкую ногу»: площадь показов в 320 тысяч квадратных метров, более 25 тысяч образцов вооружения — нового, хорошо забытого старого, модернизированного…

«Армия-2020» традиционно пройдет в КВЦ «Патриот», а также на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка с 23 по 29 августа. Разбираемся, чем похвастается отечественный ВПК в этом году и какие концепции воплотились в металле с прошлого форума.

Что мы увидим в 2020 году?

Очень кстати семейство многоцелевых автомобилей «Тигр» пополнилось новичком: это высокоманевренный багги — легкий автомобиль небольшого размера, разработанный для езды по бездорожью. Высокая проходимость и скорость прохождения по пересеченной местности — это хорошо, а когда в такой «машинке» сидит военнослужащий, вооруженный пулеметом, автоматическим гранатометом или даже противотанковым ракетным комплексом — еще лучше.

Багги хорошо показали себя во многих частях ВС РФ — штурмовых, разведывательных, воздушно-десантных. Пригодится разработка и в спецназе. Помимо «Тигра» на форуме представят багги на основе легкого броневика «Стрела», сообщал командующий ВДВ Росии генерал-полковник Андрей Сердюков в интервью «Красной звезде». Этот образец может везти 8 военных на скорости до 155 километров в час не только защищая их от пуль, но и выдерживая подрыв мин мощностью до двух килограмм тротила при наезде на них колесами.

Сервал — кошка пустынная и вполне себе сухопутная, а «Сервал» — лодка подводная и воздухонезависимая. У П-750Б анаэробный двигатель, сообщал журналистам директор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Владимир Дорофеев. В субмарине предусмотрены решения, не свойственные для современных подлодок: сменно-модульная система размещения вооружения, защиты, подводных средств движения и автономных подводных аппаратов, а также использование оружия радиоэлектронной борьбы.

До этого подлодки на водухонезависимом двигателе были представлены Швецией и Японией: главный принцип работы — жидкий кислород, который используется впоследствии для дыхания всего экипажа. Система позволяет подлодке не всплывать наружу до 20 суток. Пока неизвестно, по какому принципу будет функционировать «Сервал», но разработчики обещают автономную работу под водой длительностью в 30 суток. Демонстрационную версию покажут на «Армии-2020», а вот когда она выйдет в производство — пока неизвестно.

О том, чем еще порадует форум, «Политика Сегодня» спросила у Бориса Рожина — военного эксперта и главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад».

По его словам, ожидается демонстрация новинок по борьбе с беспилотными летательными аппаратами: скорее всего, будут представлены образцы уже известной техники, но с улучшенными характеристиками. Отметил Рожин и заграничное участие Азербайджана, Армении, Индии, Ирана и других государств.

«Будет интересно посмотреть на ту продукцию, которую привезут иностранные гости: как показывает практика, иногда на форум привозят достаточно интересные образцы, которые уже находятся «на ходу», но у нас не всегда известны, тем не менее, достаточно актуальны для текущего момента. Я бы не прогнозировал каких-то «мега-прорывов» в этом отношении, но, как минимум, пять-семь актуальных зарубежных новинок мы там увидим», — рассказал военный аналитик.

Что мы запомнили с 2019 года?

Более всего на прошлогоднем форуме Рожину запомнился стенд, где демонстрировались новые проекты «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) — это турбореактивные двигатели для гражданской авиации и судоходства, а также силовые установки для ВС РФ.

«Год назад они демонстрировались как проекты, а сейчас мы видим, как их начинают постепенно воплощать в металле. Также там демонстрировали проекты перспективного эсминца и перспективного авианосца, которые сейчас обсуждаются. Возможно, мы их тоже увидим в действии в обозримом будущем. Еще запомнилась продукция ЦКБ имени Алексеева (Центральное конструкторское бюро имени Р.Е. Алексеева), которые специализируются на судах на подводных крыльях, как военного, так и гражданского назначения», — поделился впечатлениями Рожин.

Российский военно-промышленный комплекс не утратил мощь советской инженерной мысли, а точнее, возродил ее реализацию после тяжелых лет перестройки, отмечает эксперт. Некоторые разработки СССР и вовсе возвращаются в модернизированном виде — например, судно на подводных крыльях «Комета», созданное еще в 1961 году. В 1992-м его производство было прекращено, хотя три десятка лет «Кометы» не только использовались для внутренних целей, но и отлично «улетали» на экспорт.

«Мы видим, что та школа, которая была создана в Советском Союзе, несмотря на все сложности 1990-х годов, смогла выжить и дает новую продукцию в современных реалиях. В гражданском аспекте это можно наблюдать на запуске и производстве судов типа «Комета», которые ходят сейчас из Севастополя в Ялту. После ликвидации СССР они очень быстро исчезли, но сейчас быстро возвращаются на производственные линии. Мы видим, что с одной стороны развиваются военные компоненты, но и гражданский сегмент с ними параллельно движется. Главное, чтобы в этом вопросе соблюдался разумный баланс», — говорит аналитик.

В трендах мировой оборонной промышленности — беспилотные летательные аппараты, и, конечно, средства по борьбе с ними. Россия в этом направлении старается не отставать от держав, преуспевших в производстве разведывательных и ударных БПЛА, объясняет эксперт.

«По тяжелым ударным беспилотникам нашей стране предстоит приложить серьезные усилия, чтобы наверстать и догнать лидеров. Сейчас лидируют в этом отношении США, Турция, Иран и Китай — они раньше начали. Хоть Россия и догнала эти страны по производству беспилотников, но основное развитие запланировано на следующую пятилетку: будут разрабатывать тяжелые ударные БПЛА. И скорее всего, в ближайшие годы Россия догонит мировых лидеров в этой сфере», — прогнозирует Рожин.

Безусловно, России есть чем похвастаться перед конкурентами. Отечественный успех в разработке систем радиоэлектронной борьбы признают и иностранцы. Правда, это не единственное достижение РФ.

«Американцы констатировали свое отставание в системах радиоэлектронной борьбы от России. Также они признают свое отставание в гиперзвуковом оружии. Российские системы ПВО в ряде компонентов превосходят американские аналоги: С-400 и С-500 очень котируются на оружейном рынке. Не случаен интерес даже со стороны некоторых союзников США (Турция, партнер США по НАТО, закупила у РФ ЗРК С-400, предпочитая их американским системам «Patriot», — прим.ред.), что говорит о качестве оружия», — пояснил Рожин.

В каких-то моментах Россия опережает США в оборонной промышленности, а в каких-то и наоборот, заключил военный аналитик. Но это нормально — идет технологическая, промышленная гонка. И в ближайшие годы мы будем ее наблюдать: тем более, что она становится все интересней.