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14:55   17 Августа 2020
Россия

Шуфутинский отказался обсуждать запрет движения АУЕ в РФ

Шуфутинский отказался обсуждать запрет движения АУЕ в РФ

Верховный суд Российской Федерации признал популярное среди молодежи движение АУЕ («Арестантский уклад един») экстремистской организацией. Сторонники АУЕ пропагандируют тюремный образ жизни и соблюдают так называемый «воровской кодекс».

Легендарный исполнитель песен в жанре шансон, автор хита «Третье сентября» Михаил Шуфутинский в беседе с «Политикой Сегодня» не взялся предсказать, подпадет ли под запрет романтизация криминального образа жизни в песнях.

«Я не готов ответить [на этот вопрос]. Боюсь, в этой теме я не помощник, и, в общем, мало в этом понимаю. Стоит найти людей, которые более компетентны в данном вопросе», — заявил Шуфутинский.

После постановления Верховного суда любая причастность к движению «Арестантский уклад един» будет караться уголовным кодексом по статье 282.1 («Организация экстремистского сообщества»). Лицо, преступившее закон, может отправиться за решетку сроком на 12 лет.

По данным Генеральной прокураторы, АУЕ является «хорошо структурированной и управляемой организацией». Сторонники тюремных «понятий» нередко становятся зачинщиками массовых беспорядков.

Движение АУЕ — это вид молодежной субкультуры, которая пропагандирует «тюремную романтику», неподчинение правоохранительным органам, поощряет причастность к воровскому миру и сопротивлению полиции. С 17 августа 2020 года она признана экстремистской.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #тюрьма #верховный суд #ауе #субкультура

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