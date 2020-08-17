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Назван просчет Россельхознадзора в ужесточении борьбы с санкционкой
Авиапромышленности Украины предрекли крах из-за ликвидации «Мотор Сич»

Авиапромышленности Украины предрекли крах из-за ликвидации «Мотор Сич»

 Модернизация ТЭС повлияет на стоимость электроэнергии

Модернизация ТЭС повлияет на стоимость электроэнергии
Лукашенко призвал не верить соцсетям на фоне незаконных протестов в РБ

Лукашенко призвал не верить соцсетям на фоне незаконных протестов в РБ

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14:31   17 Августа 2020
Политика

Лукашенко призвал не верить соцсетям на фоне незаконных протестов в РБ

Лукашенко призвал не верить соцсетям на фоне незаконных протестов в РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал появившиеся в соцсетях сообщения о "падении" власти в стране. Он призвал народ не верить подобным слухам.

Белорусский лидер считает, что за распространением недостоверной информации стоят противники действующей власти. В соцсетях публикуются вбросы, "отравляющие" людей. Лукашенко призвал граждан страны немного потерпеть, заверив, что он со всем разберется. Об этом в статье РИА Новости.

После выборов президента, на которых действующий глава государства набрал более 80% голосов, в городах страны начались митинги. В результате столкновений есть пострадавшие среди митингующих и правоохранителей.

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Автор: Борис Нестеров
#белоруссия #лукашенко #протесты

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