Лукашенко призвал не верить соцсетям на фоне незаконных протестов в РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал появившиеся в соцсетях сообщения о "падении" власти в стране. Он призвал народ не верить подобным слухам.

Белорусский лидер считает, что за распространением недостоверной информации стоят противники действующей власти. В соцсетях публикуются вбросы, "отравляющие" людей. Лукашенко призвал граждан страны немного потерпеть, заверив, что он со всем разберется. Об этом в статье РИА Новости.

После выборов президента, на которых действующий глава государства набрал более 80% голосов, в городах страны начались митинги. В результате столкновений есть пострадавшие среди митингующих и правоохранителей.