Поверенная Нидерландов получила протест от МИД РФ из-за прибора слежения

МИД РФ сообщил о вызове поверенной в делах Нидерландов в России Д. Баккер-Кюлинг после того, как в служебном автомобиле военного атташе обнаружили прибор для слежения.

Информацию об инциденте передала пресс-служба ведомства 17 августа, отметив недопустимость подобных ситуаций, а также напомнив, что произошедшее не сопутствует построению отношений между странами и нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Сейчас устанавливаются все детали инцидента.