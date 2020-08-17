Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Шуфутинский отказался обсуждать запрет движения АУЕ в РФ

Шуфутинский отказался обсуждать запрет движения АУЕ в РФ

 Назван просчет Россельхознадзора в ужесточении борьбы с санкционкой

Назван просчет Россельхознадзора в ужесточении борьбы с санкционкой
Авиапромышленности Украины предрекли крах из-за ликвидации «Мотор Сич»

Авиапромышленности Украины предрекли крах из-за ликвидации «Мотор Сич»

 Модернизация ТЭС повлияет на стоимость электроэнергии

Модернизация ТЭС повлияет на стоимость электроэнергии
Лукашенко призвал не верить соцсетям на фоне незаконных протестов в РБ

Лукашенко призвал не верить соцсетям на фоне незаконных протестов в РБ

 Поверенная Нидерландов получила протест от МИД РФ из-за прибора слежения

Поверенная Нидерландов получила протест от МИД РФ из-за прибора слежения
Шуфутинский отказался обсуждать запрет движения АУЕ в РФ

Шуфутинский отказался обсуждать запрет движения АУЕ в РФ

 Назван просчет Россельхознадзора в ужесточении борьбы с санкционкой

Назван просчет Россельхознадзора в ужесточении борьбы с санкционкой
Авиапромышленности Украины предрекли крах из-за ликвидации «Мотор Сич»

Авиапромышленности Украины предрекли крах из-за ликвидации «Мотор Сич»

 Модернизация ТЭС повлияет на стоимость электроэнергии

Модернизация ТЭС повлияет на стоимость электроэнергии
Лукашенко призвал не верить соцсетям на фоне незаконных протестов в РБ

Лукашенко призвал не верить соцсетям на фоне незаконных протестов в РБ

 Поверенная Нидерландов получила протест от МИД РФ из-за прибора слежения

Поверенная Нидерландов получила протест от МИД РФ из-за прибора слежения
14:27   17 Августа 2020
Политика

Поверенная Нидерландов получила протест от МИД РФ из-за прибора слежения

Поверенная Нидерландов получила протест от МИД РФ из-за прибора слежения

МИД РФ сообщил о вызове поверенной в делах Нидерландов в России Д. Баккер-Кюлинг после того, как в служебном автомобиле военного атташе обнаружили прибор для слежения.

Информацию об инциденте передала пресс-служба ведомства 17 августа, отметив недопустимость подобных ситуаций, а также напомнив, что произошедшее не сопутствует построению отношений между странами и нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Сейчас устанавливаются все детали инцидента.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#рф #нидерланды #протест

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...