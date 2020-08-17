Модернизация ТЭС повлияет на стоимость электроэнергии

Модернизация теплоэлектростанций может вызвать повышение стоимости электричества для конечного потребителя, пишут СМИ. Эксперты считают, что прогноз ценообразования на рынке завышен, а реальный рост можно будет покрыть субсидиями.

Повышение стоимости электроэнергии связывают с государственной программой модернизации тепловых электростанций. Стоимость реализации проекта составляет 1,3 трлн рублей. Не исключено, что частично расходы могут покрываться компаниями за счет увеличения стоимости продукции, пишет "Коммерсантъ".

Платежи граждан к 2031 году могут составить суммарно 192 млрд рублей, считают аналитики. В "Совете рынка" такой прогноз считают нереалистичным. Стоимость энергоресурсов должна приближаться к экономически обоснованному показателю, однако представленные цифры завышены. При этом организация призывает поддерживать потребителей и выдавать им адресные субсидии при необходимости оплаты счетов.