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14:20   17 Августа 2020
Экономика

Модернизация ТЭС повлияет на стоимость электроэнергии

Модернизация ТЭС повлияет на стоимость электроэнергии

Модернизация теплоэлектростанций может вызвать повышение стоимости электричества для конечного потребителя, пишут СМИ. Эксперты считают, что прогноз ценообразования на рынке завышен, а реальный рост можно будет покрыть субсидиями.

Повышение стоимости электроэнергии связывают с государственной программой модернизации тепловых электростанций. Стоимость реализации проекта составляет 1,3 трлн рублей. Не исключено, что частично расходы могут покрываться компаниями за счет увеличения стоимости продукции, пишет "Коммерсантъ".

Платежи граждан к 2031 году могут составить суммарно 192 млрд рублей, считают аналитики. В "Совете рынка" такой прогноз считают нереалистичным. Стоимость энергоресурсов должна приближаться к экономически обоснованному показателю, однако представленные цифры завышены. При этом организация призывает поддерживать потребителей и выдавать им адресные субсидии при необходимости оплаты счетов.

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Автор: Яна Либерман
#россия #электроэнергия #тэс #коммунальные платежи #промышленности

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