Планомерный процесс отказа от доллара отразится на США через 5-10 лет

Ближайшие пять – десять лет Соединенные Штаты Америки смогут избегать негативного прогноза, предполагающего тотальную девальвацию доллара, несмотря на то, что Россия, Китай и другие государства уже несколько лет проводят политику дедолларизации.

Об этом в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» заявил независимый эксперт в финансово-экономической области Александр Трифонов, комментируя сообщение японского издания Nikkei Asian Review о том, что проводимая Россией и Китаем политика дедолларизации приближается к «моменту прорыва», в ходе которого может быть сформирован «финансовый альянс» без участия американской валюты.

«Политика дедолларизации реализовывается не только Россией и Китаем – ее начали предлагать и другие страны. Иран и Ирак недавно исключили доллар из расчетов в двусторонней торговле. Процесс запустился несколько лет назад, но происходит он достаточно планомерно», — заявил по этому поводу Трифонов.

При этом он отметил, что разные государства, желающие получить свободные финансовые возможности и избежать санкционных ограничений, всегда пытались избавиться от валют развитых стран, не только от доллара США. Например, из-за введенных в 2014 году антироссийских санкций, которые запрещают банкам США выдавать российским банкам кредиты сроком более, чем на один год, Москва пытается создать механизм, который позволит группам стран проводить расчеты друг с другом в другой валюте.

Так Россия и Китай подписали двустороннее своп-соглашение на 150 миллиардов юаней (24,5 миллиарда долларов) сроком на три года, которое открыло национальным валютам взаимный доступ без необходимости покупать валюту на открытых рынках. Несмотря на то, что с 2015 года российско-китайские сделки вернулись к расчетам в долларах, спустя четыре года, доля таких сделок снизилась до 51%.

«Действия РФ и Китая действительно снизили долю доллара в двусторонних сделках, однако на международном уровне она уменьшается не так интенсивно и на сегодняшний день составляет 65%, что оставляет за американским долларом право оставаться мировой резервной валютой. И я думаю, что в долгосрочной перспективе на 10 лет позиции доллара США кардинально не изменятся» — отметил эксперт.

При этом Александр Трифонов указал на нестабильность курсов рубля и юаня на фоне происходящих в мире событий, что делает нечеткими их перспективы в плане замены американского доллара.

«Конечно, остается евро, но эта валюта считается производной от доллара, так как все расчеты, произведенные в другой валюте так или иначе сопоставляются с долларом. Евро не так принят в расчетах и его область применения ограничена», — полагает финансист.

Тем не менее, по его словам, совместная политика России и Китая оказывает влияние на то, что доллар США продолжает терять свои позиции в мире, также на этот процесс оказывают негативное влияние и действия американских властей – например, запуск ими печатного станка, снижение ставки до 0% и действия Белого дома в рамках мер поддержки экономики США, сильно пострадавшей из-за эпидемии коронавируса.

В результате выпуска Федеральной резервной системой США примерно 6 триллионов ничем не обеспеченных наличных долларов за последние несколько месяцев, американская валюта потеряла по отношению к другим национальным валютам около 10% и достигла минимальных показателей с апреля 2020 года. А новый пакет мер поддержки населения и экономики США, который собирается реализовать администрация президента США, грозит снижением курса доллара еще примерно на 30%.

Тем не менее Александр Трифонов полагает, что прогнозы, которые допускают тотальный дефолт в США, могут и не сбыться, хотя американский доллар и потеряет в цене.

«Могу допустить, что в результате роста долговой нагрузки государства и эмиссии доллара его курсовая стоимость по отношению к другим твердым валютам, в числе которых швейцарский франк, европейский евро, английский фунт, будет падать. Это может улучшить возможности американских экспортеров нефти и газа на европейские рынки», — считает экономист.

Девальвация доллара, по его словам, будет несущественной и не приведет к обесцениванию обязательств США.