Кравчук заявил о «новых возможностях» Украины при отказе от Минского процесса

Бывший президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию Киева на минских переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, выразил готовность признать бесперспективность данного формата, если Россия откажется пойти на уступки.

Слова Кравчука в понедельник, 17 августа, приводит издание «Сегодня». По словам первого президента Украины, он внимательно слушает все заявления российской стороны и чувствует, что Москва также хочет, чтобы в Донбассе установился мир, как этого хотят в Киеве.

«Я внимательно слушаю всех россиян: президента, министра иностранных дел, Козака, Грызлова. Я чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир. Я чувствую это. Я не гарантирую, что я уже все понял до деталей, заглянул, простите, в душу каждого из них. Но, думаю, России также надоела война…, — подчеркнул Кравчук. — Поэтому войне не может быть продолжения. Ее надо заканчивать миром».

При этом глава украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске добавил, что, при необходимости, ему хватит мужества признать бесперспективность данного переговорного формата и приступить к поиску других возможностей, если станет ясно, что Россия не готова пойти на уступки, на которые готова Украина.

«Если вдруг мы почувствуем, а я допускаю такое, что они не хотят никаких уступок, мы показываем, что мы готовы, а они говорят «нет»… Ну что же, тогда, по крайней мере, я, мне хватит мужества, силы и воли сказать: мы делали все, что могли, исходя из украинской законодательной базы, Конституции, международного права, но нас не услышали, поэтому я вижу, что Минский процесс не имеет перспективы. Мы начинаем искать другие возможности», — добавил Кравчук.

В этом случае сам он, отметил экс-президент, сложит с себя полномочия главы украинской делегации на переговорах в Минске.

Ранее Леонид Кравчук, оценивая возможность выполнения Киевом Минских соглашений, заявил, что для внесения изменений в Конституцию Украины о предоставлении Донбассу особого статуса в Верховной раде не наберется необходимого числа голосов, поэтому этот пункт «Минска-2», на выполнении которого настаивает Москва, выполнить «нереально».