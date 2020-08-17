Авиапромышленности Украины предрекли крах из-за ликвидации «Мотор Сич»

Заслуженный военный летчик РФ, замглавреда журнала «Авиапанорама» Владимир Попов уверен, что ликвидация запорожского завода «Мотор Сич» обернется «крахом» для авиационной промышленности Украины. Такое мнение эксперт выразил в беседе с «Политикой Сегодня».

По словам Попова, без предприятия Украине очень сложно будет воплотить те амбициозные планы, которые поставили перед военной авиацией на 2035 год: около сотни современных многофункциональных истребителей, перспективные беспилотники, новый транспортный самолет. Фактически речь идет о создании нового вида войска за 15 лет.

«Без завода там ничего не будет. Если в ближайшие годы не восстановить отношения с Россией, не столько в политическом, сколько в экономическом плане, то самостоятельно они потянуть ничего не смогут», — убежден эксперт.

Разрыв отношений с Россией в 2014 году отразился на деятельности знаменитого во всей Европе предприятия. Последствия событий тех лет до сих пор отражаются на работе завода, полагает собеседник ПС.

«Завод “Мотор Сич” был глубоко интегрирован в систему российской авиационной промышленности. И действительно, последние лет 15-20 он развивался и функционировал только за счет того, что поступали инвестиции со стороны России. 2014 год жесточайшим образом повлиял на экономические отношения с нашим Военно-промышленным комплексом и заводом, особенно», — объяснил летчик.

Рассуждая о дальнейшей судьбе «Мотор Сича», Владимир Попов предположил, что китайские инвестиции помогут предприятию оставаться на плаву в течение следующих пяти лет.

«[Рабочие "Мотор Сич"] Передадут часть технологий, конструкторскую мысль, отдадут людей, которые там научат китайцев, свой опыт, станки, наладят производство, а дальше они будут не нужны. Зачем Китаю платить чужим людям большие деньги, если у них свое народонаселение сможет репродуктивно это все воспроизводить собственными силами и средствами?» — задается вопросом эксперт.

Вместе с тем сделка с Китаем может осложнить отношения Украины со своим ключевым союзником — США. Однако, по мнению Попова, для американцев «Мотор Сич» не представляет особого интереса.

«Единственное, что они могут использовать — это какую-то его часть цехов, производственных мощностей, а может и дешевую рабочую силу украинских товарищей для того, чтобы ремонтировать что-то свое, производить самолеты, беспилотники. Но это будет не более 15-25% от работоспособности предприятия. Остальное все пойдет под нож — на металлолом. А это многолетние наработки, конструкторы, инженеры, технологи, восстановить которые потом будет возможно усилиями десятилетий», — сказал Попов.

Разговоры о продаже контрольного пакета акций завода «Мотор Сич» китайской компании Skyrizon длятся уже около двух недель. 6 августа органы прокуратуры Украины наложили дополнительный арест на акции и заявили о «государственной измене» после того, как Skyrizon совместно с украинским бизнесменом Александром Ярославским попытались поставить точку в этом деле.

Как заявил председатель совета директоров компании Skyrizon Ван Цзин, «Мотор Сич» до сих функционирует лишь за счет китайских инвестиций. Ожидается, что в скором времени Китай поставит Киев перед выбором: либо продажа завода, либо вступление в конфронтацию с Пекином.