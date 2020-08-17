Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Шуфутинский отказался обсуждать запрет движения АУЕ в РФ

Шуфутинский отказался обсуждать запрет движения АУЕ в РФ

 Назван просчет Россельхознадзора в ужесточении борьбы с санкционкой

Назван просчет Россельхознадзора в ужесточении борьбы с санкционкой
Авиапромышленности Украины предрекли крах из-за ликвидации «Мотор Сич»

Авиапромышленности Украины предрекли крах из-за ликвидации «Мотор Сич»

 Модернизация ТЭС повлияет на стоимость электроэнергии

Модернизация ТЭС повлияет на стоимость электроэнергии
Лукашенко призвал не верить соцсетям на фоне незаконных протестов в РБ

Лукашенко призвал не верить соцсетям на фоне незаконных протестов в РБ

 Поверенная Нидерландов получила протест от МИД РФ из-за прибора слежения

Поверенная Нидерландов получила протест от МИД РФ из-за прибора слежения
Шуфутинский отказался обсуждать запрет движения АУЕ в РФ

Шуфутинский отказался обсуждать запрет движения АУЕ в РФ

 Назван просчет Россельхознадзора в ужесточении борьбы с санкционкой

Назван просчет Россельхознадзора в ужесточении борьбы с санкционкой
Авиапромышленности Украины предрекли крах из-за ликвидации «Мотор Сич»

Авиапромышленности Украины предрекли крах из-за ликвидации «Мотор Сич»

 Модернизация ТЭС повлияет на стоимость электроэнергии

Модернизация ТЭС повлияет на стоимость электроэнергии
Лукашенко призвал не верить соцсетям на фоне незаконных протестов в РБ

Лукашенко призвал не верить соцсетям на фоне незаконных протестов в РБ

 Поверенная Нидерландов получила протест от МИД РФ из-за прибора слежения

Поверенная Нидерландов получила протест от МИД РФ из-за прибора слежения
13:48   17 Августа 2020
Политика

Лукашенко отметил преимущество Конституции перед уличными акциями

Лукашенко отметил преимущество Конституции перед уличными акциями

Белорусский президент Александр Лукашенко призвал руководствоваться Конституцией РБ в вопросе перераспределения властных полномочий, а не уличными акциями. Об этом он заявил в ходе беседы с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

Лукашенко отметил важность внесения поправок в Конституцию Белоруссии. Он заявил о готовности поделиться властными полномочиями через изменение главного закона страны, пишет БелТА.

"Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу", — сказал глава РБ работникам предприятия.

Президент сообщил, что уже отверг два предложенных ему варианта новой Конституции. По его словам, сейчас ведется работа над третьей версией.

Телеканал "360" сообщал, что сотрудники завода "Беларуськалия" приступили к проведению переговоров с руководством.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#минск #белоруссия #лукашенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...