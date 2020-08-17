Лукашенко отметил преимущество Конституции перед уличными акциями

Белорусский президент Александр Лукашенко призвал руководствоваться Конституцией РБ в вопросе перераспределения властных полномочий, а не уличными акциями. Об этом он заявил в ходе беседы с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

Лукашенко отметил важность внесения поправок в Конституцию Белоруссии. Он заявил о готовности поделиться властными полномочиями через изменение главного закона страны, пишет БелТА.

"Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу", — сказал глава РБ работникам предприятия.

Президент сообщил, что уже отверг два предложенных ему варианта новой Конституции. По его словам, сейчас ведется работа над третьей версией.

Телеканал "360" сообщал, что сотрудники завода "Беларуськалия" приступили к проведению переговоров с руководством.