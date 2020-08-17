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Шуфутинский отказался обсуждать запрет движения АУЕ в РФ

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 Назван просчет Россельхознадзора в ужесточении борьбы с санкционкой

Назван просчет Россельхознадзора в ужесточении борьбы с санкционкой
Авиапромышленности Украины предрекли крах из-за ликвидации «Мотор Сич»

Авиапромышленности Украины предрекли крах из-за ликвидации «Мотор Сич»

 Модернизация ТЭС повлияет на стоимость электроэнергии

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13:39   17 Августа 2020
Общество

ФАН и Медиагруппа "Патриот" в онлайн-формате обсудят условия в тюрьмах РФ

ФАН и Медиагруппа "Патриот" в онлайн-формате обсудят условия в тюрьмах РФ

Онлайн-эфир на тему "Что значит попасть в тюрьму?" проведут Федеральное агентство новостей совместно с Медиагруппой "Патриот" 17 августа в 14:00.

Соединенные Штаты являются самой "сидящей" страной в мире. Количество заключенных в России систематически снижается благодаря государственной политике. Зачастую общественность остается недовольна слишком мягкими наказаниями для преступников, а реальный срок можно получить за мелкие правонарушения.

ФАН и Медиагруппа "Патриот" в своем онлайн-эфире обсудят условия содержания в российских тюрьмах, как судимость мешает трудоустройству, как избежать рецидива, послужат ли тюрьмы Европы примером для России и многое другое. На вопросы ответят эксперты. К участию в эфире и пресс-конференции приглашаются представители всех СМИ.

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Автор: Кристина Мокроусова
#фан #тюрьмы #патриот

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