ФАН и Медиагруппа "Патриот" в онлайн-формате обсудят условия в тюрьмах РФ

Онлайн-эфир на тему "Что значит попасть в тюрьму?" проведут Федеральное агентство новостей совместно с Медиагруппой "Патриот" 17 августа в 14:00.

Соединенные Штаты являются самой "сидящей" страной в мире. Количество заключенных в России систематически снижается благодаря государственной политике. Зачастую общественность остается недовольна слишком мягкими наказаниями для преступников, а реальный срок можно получить за мелкие правонарушения.

ФАН и Медиагруппа "Патриот" в своем онлайн-эфире обсудят условия содержания в российских тюрьмах, как судимость мешает трудоустройству, как избежать рецидива, послужат ли тюрьмы Европы примером для России и многое другое. На вопросы ответят эксперты. К участию в эфире и пресс-конференции приглашаются представители всех СМИ.