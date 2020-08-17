Депутат Тарасенко усомнился в послаблениях работникам на день рождения

Верховный суд России (ВС РФ) разрешил сотрудникам уходить с работы раньше в день рождения, если в компании есть такая традиция. Такое решение приняли после одного из судебных разбирательств, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

Жительницу Волгограда уволили из-за раннего ухода с работы в день рождения. Женщина сочла решение необъективным и подала в суд на работодателя. По ее словам, непосредственный руководитель разрешал сокращать рабочий день в праздник, однако договоренность не была закреплена в правилах внутреннего распорядка организации.

Первая инстанция встала на сторону потерпевшей, но потом пересмотрела решение и поддержала работодателя. Тогда женщина обратилась в Верховный суд — коллегия по гражданским делам направила дело на пересмотр. Согласно итоговому решению, увольнение было незаконным.

«Подобный поступок не является поводом для увольнения, а работодателям и судам при решении трудовых споров следует опираться на основополагающие принципы разбирательств: справедливость, равенство, соразмерность, законность и гуманизм», — постановил Верховный суд.

Хотя СМИ пишут, что ВС РФ разрешил россиянам покидать рабочее место раньше в день рождения — это не так, заявил в беседе с «Политикой Сегодня» первый зампред думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

«Я не думаю, что Верховный суд мог принять решение, что сотрудники могут уходить в свой день рождения раньше. Скорее всего, было просто принято решение, что наказание не соответствует мере проступка», — пояснил парламентарий.

Стоит отметить, что случай с волгоградкой не первый в практике Верховного суда России. Так, в сентябре прошлого года ВС поддержал бывшую сотрудницу одного из московских НИИ, которую уволили за прогул из-за непогоды. Женщина была в подмосковной деревне, когда пошел снегопад. Она предупредила руководителя о невозможности выйти на работу, однако он уволил ее за прогул.