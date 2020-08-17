Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Шуфутинский отказался обсуждать запрет движения АУЕ в РФ

Шуфутинский отказался обсуждать запрет движения АУЕ в РФ

 Назван просчет Россельхознадзора в ужесточении борьбы с санкционкой

Назван просчет Россельхознадзора в ужесточении борьбы с санкционкой
Авиапромышленности Украины предрекли крах из-за ликвидации «Мотор Сич»

Авиапромышленности Украины предрекли крах из-за ликвидации «Мотор Сич»

 Модернизация ТЭС повлияет на стоимость электроэнергии

Модернизация ТЭС повлияет на стоимость электроэнергии
Лукашенко призвал не верить соцсетям на фоне незаконных протестов в РБ

Лукашенко призвал не верить соцсетям на фоне незаконных протестов в РБ

 Поверенная Нидерландов получила протест от МИД РФ из-за прибора слежения

Поверенная Нидерландов получила протест от МИД РФ из-за прибора слежения
Шуфутинский отказался обсуждать запрет движения АУЕ в РФ

Шуфутинский отказался обсуждать запрет движения АУЕ в РФ

 Назван просчет Россельхознадзора в ужесточении борьбы с санкционкой

Назван просчет Россельхознадзора в ужесточении борьбы с санкционкой
Авиапромышленности Украины предрекли крах из-за ликвидации «Мотор Сич»

Авиапромышленности Украины предрекли крах из-за ликвидации «Мотор Сич»

 Модернизация ТЭС повлияет на стоимость электроэнергии

Модернизация ТЭС повлияет на стоимость электроэнергии
Лукашенко призвал не верить соцсетям на фоне незаконных протестов в РБ

Лукашенко призвал не верить соцсетям на фоне незаконных протестов в РБ

 Поверенная Нидерландов получила протест от МИД РФ из-за прибора слежения

Поверенная Нидерландов получила протест от МИД РФ из-за прибора слежения
13:26   17 Августа 2020
Политика

Путин обсудил по телефону с Эрдоганом Ливию и САР

Путин обсудил по телефону с Эрдоганом Ливию и САР

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в понедельник, 17 августа.

В ходе телефонных переговоров главы государств обсудили ситуацию в Ливии и подчеркнули важность реальных шагов противоборствующих сторон к прекращению огня и переходу к прямым переговорам.

Кроме этого, Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, делая акцент на "активацию совместных усилий в борьбе с терроризмом".

Также Владимир Путин в беседе с турецким лидером подчеркнул важность обеспечения всех санитарно-эпидемиологических мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции, чтобы обеспечить безопасность российских туристов в Турции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#путин #рф #турция #эрдоган

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...