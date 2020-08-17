Путин обсудил по телефону с Эрдоганом Ливию и САР

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в понедельник, 17 августа.

В ходе телефонных переговоров главы государств обсудили ситуацию в Ливии и подчеркнули важность реальных шагов противоборствующих сторон к прекращению огня и переходу к прямым переговорам.

Кроме этого, Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, делая акцент на "активацию совместных усилий в борьбе с терроризмом".

Также Владимир Путин в беседе с турецким лидером подчеркнул важность обеспечения всех санитарно-эпидемиологических мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции, чтобы обеспечить безопасность российских туристов в Турции.