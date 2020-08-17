Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Шуфутинский отказался обсуждать запрет движения АУЕ в РФ

Шуфутинский отказался обсуждать запрет движения АУЕ в РФ

 Назван просчет Россельхознадзора в ужесточении борьбы с санкционкой

Назван просчет Россельхознадзора в ужесточении борьбы с санкционкой
Авиапромышленности Украины предрекли крах из-за ликвидации «Мотор Сич»

Авиапромышленности Украины предрекли крах из-за ликвидации «Мотор Сич»

 Модернизация ТЭС повлияет на стоимость электроэнергии

Модернизация ТЭС повлияет на стоимость электроэнергии
Лукашенко призвал не верить соцсетям на фоне незаконных протестов в РБ

Лукашенко призвал не верить соцсетям на фоне незаконных протестов в РБ

 Поверенная Нидерландов получила протест от МИД РФ из-за прибора слежения

Поверенная Нидерландов получила протест от МИД РФ из-за прибора слежения
Шуфутинский отказался обсуждать запрет движения АУЕ в РФ

Шуфутинский отказался обсуждать запрет движения АУЕ в РФ

 Назван просчет Россельхознадзора в ужесточении борьбы с санкционкой

Назван просчет Россельхознадзора в ужесточении борьбы с санкционкой
Авиапромышленности Украины предрекли крах из-за ликвидации «Мотор Сич»

Авиапромышленности Украины предрекли крах из-за ликвидации «Мотор Сич»

 Модернизация ТЭС повлияет на стоимость электроэнергии

Модернизация ТЭС повлияет на стоимость электроэнергии
Лукашенко призвал не верить соцсетям на фоне незаконных протестов в РБ

Лукашенко призвал не верить соцсетям на фоне незаконных протестов в РБ

 Поверенная Нидерландов получила протест от МИД РФ из-за прибора слежения

Поверенная Нидерландов получила протест от МИД РФ из-за прибора слежения
13:40   17 Августа 2020
Весь мир

Германия спровоцирует мощную волну против США в ООН из-за СП-2

Германия спровоцирует мощную волну против США в ООН из-за СП-2

Если Германия выполнит свои угрозы в ответ на американские санкции против «Северного потока-2» и пожалуется на Вашингтон в ООН, другие страны немедленно последуют ее примеру и завалят Всемирную организацию аналогичными претензиями.

Такое мнение высказал политолог Марат Баширов, слова которого приводит телеканал «Царьград», комментируя ранее сделанное главой комитета Бундестага ФРГ по энергетике Клаусом Эрнстом заявление о том, что угрозы США в отношении немецких компаний и портов нарушают суверенитет Германии.

«Эти санкции не касаются территории США, они касаются Европейского союза», — сказал Эрнст в интервью RT Deutsch.

Немцы, по его словам, не намерены терпеть санкции со стороны США, поэтому они и готовятся подать жалобу в ООН и иск в суд.

Германия спровоцирует мощную волну против США в ООН из-за СП-2

«Следующая мера, которую мы тоже обсуждаем, связана с тем, чтобы затронуть этот вопрос и на уровне ООН. А затем, возможно, подать жалобы в соответствующие суды», — добавил немецкий депутат.

Комментируя это заявление в своем Telegram-канале политолог Марат Баширов предсказал, как будет развиваться ситуация в мире, если немцы действительно пожалуются на американские санкции в ООН. По его мнению, другие страны тут же зададутся вопросом – «а что, так можно было?», после чего завалят Организацию Объединенных наций аналогичными претензиями к Вашингтону.

«США многих обидели и санкционировали», — напоминает политолог.

 Германия спровоцирует мощную волну против США в ООН из-за СП-2

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #германия #санкции #фрг #оон #политика #весь мир #контрсанкции #северный поток-2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...