 Германия спровоцирует мощную волну против США в ООН из-за СП-2

Если Германия выполнит свои угрозы в ответ на американские санкции против «Северного потока-2» и пожалуется на Вашингтон в ООН, другие страны немедленно последуют ее примеру и завалят Всемирную организацию аналогичными претензиями.

Такое мнение высказал политолог Марат Баширов, слова которого приводит телеканал «Царьград», комментируя ранее сделанное главой комитета Бундестага ФРГ по энергетике Клаусом Эрнстом заявление о том, что угрозы США в отношении немецких компаний и портов нарушают суверенитет Германии.

«Эти санкции не касаются территории США, они касаются Европейского союза», — сказал Эрнст в интервью RT Deutsch.

Немцы, по его словам, не намерены терпеть санкции со стороны США, поэтому они и готовятся подать жалобу в ООН и иск в суд.

«Следующая мера, которую мы тоже обсуждаем, связана с тем, чтобы затронуть этот вопрос и на уровне ООН. А затем, возможно, подать жалобы в соответствующие суды», — добавил немецкий депутат.

Комментируя это заявление в своем Telegram-канале политолог Марат Баширов предсказал, как будет развиваться ситуация в мире, если немцы действительно пожалуются на американские санкции в ООН. По его мнению, другие страны тут же зададутся вопросом – «а что, так можно было?», после чего завалят Организацию Объединенных наций аналогичными претензиями к Вашингтону.