Телеведущий Соловьев призвал белорусов не вестись на вбросы Запада
Граждане белорусского государства не должны допустить, чтобы у них украли страну. Ситуацию с лидером Республики Беларусь Александром Лукашенко и протестами прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев.
По словам российского журналиста, жители Белоруссии должны свернуть с дороги гражданской войны. Сейчас необходимо услышать друг друга, чтобы разработать план по развитию государства.
"Не дайте украсть у вас страну", — заявил телеведущий.
Владимир Соловьев подчеркнул, что в сложившейся ситуации нельзя поддаваться западному влиянию. Плюс ко всему, не стоит доверять СМИ и провокаторам, которых спонсируют Соединенные Штаты, пишет Lenta.
Телеканал "Царьград" сообщал, что Лукашенко обратился к белорусскому населению.