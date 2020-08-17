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 Телеведущий Соловьев призвал белорусов не вестись на вбросы Запада

Телеведущий Соловьев призвал белорусов не вестись на вбросы Запада
13:11   17 Августа 2020
Политика

Телеведущий Соловьев призвал белорусов не вестись на вбросы Запада

Телеведущий Соловьев призвал белорусов не вестись на вбросы Запада

Граждане белорусского государства не должны допустить, чтобы у них украли страну. Ситуацию с лидером Республики Беларусь Александром Лукашенко и протестами прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев.

По словам российского журналиста, жители Белоруссии должны свернуть с дороги гражданской войны. Сейчас необходимо услышать друг друга, чтобы разработать план по развитию государства.

"Не дайте украсть у вас страну", — заявил телеведущий.

Владимир Соловьев подчеркнул, что в сложившейся ситуации нельзя поддаваться западному влиянию. Плюс ко всему, не стоит доверять СМИ и провокаторам, которых спонсируют Соединенные Штаты, пишет Lenta.

Телеканал "Царьград" сообщал, что Лукашенко обратился к белорусскому населению.

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Автор: Руслан Неглинный
#минск #белоруссия #лукашенко #соловьев #протесты

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