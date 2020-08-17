Россиянам объяснили необходимость выхода на работу 31 декабря

Перенести рабочий день с 31 декабря на другую дату невозможно, ведь в таком случае будут нарушены нормы Трудового кодекса Российской Федерации, заявили в министерстве труда.

Глава Комитета Государственной думы России по труду и социальной политике Ярослав Нилов в июне направил в ведомство инициативу. В документе он изложил предложение перенести трудовые смены многих россиян с 31 декабря на другой день. В Минтруде РФ объяснили, что в текущем году это невозможно, однако о следующем годе уже идут дискуссии, передает телеканал "360".

"Перенос 31 декабря 2020 года на предшествующий выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования 110 статьи кодекса", — заявили в ведомстве.

Полученный ответ Нилов опубликовал в своем Telegram-канале. Член Государственной думы Российской Федерации также пришел к выводу, что по всей стране последний день в текущем году точно не сделают выходным.