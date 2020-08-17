Космические войска США нацелились на мировое господство

В декабре 2019 года президент Дональд Трамп официально объявил о создании космических войск США (United States Space Force — USSF). Спустя более полугода командование «подразделения будущего» опубликовало первую доктрину, в которой прописаны основные положения, цели и боевые задачи американских космических сил.

Авторы пишут, что еще с древних времен одним из главных преимуществ любого полководца являлось умение занять господствующую высоту, позволяющую получить весомое стратегическое преимущество над противником. Такой высотой в XXI веке для США стала околоземная орбита, контролировать которую должны именно американцы.

«Сила и безопасность в космосе обеспечивают свободу действий в других областях военных действий, одновременно способствуя международной безопасности и стабильности. <…> США должны адаптировать свои космические организации национальной безопасности, доктрину и возможности для сдерживания и разгрома агрессии и защиты национальных интересов в космосе», — говорится в доктрине.

Основной упор американское командование делает на спутники. По информации американской организации «Союз заинтересованных ученых» (The Union Of Concerned Scientists, UCS), на орбите Земли дежурят 2 062 спутника (по состоянию на август 2019 года). 901 из них принадлежит США, благодаря чему страна занимает первое место по числу космических аппаратов.

176 американских спутников попадают под графу «военные». В их задачи входит обеспечение связи различных подразделений на земле, помощь в судоходстве и сбор разведывательных данных. В доктрине USSF прописано, что США будут уделять особое внимание «гибкости» космических систем, а также созданию целой сети спутниковых аппаратов.

Под эти цели попадает специальная программа Космических сил США «Олимпийский защитник» (Olympic Defender), запущенная в мае 2020 года. Она подразумевает создание коалиции космических держав для совместного предотвращения «враждебных действий» в космосе. В космическое соединение уже вошли Франция, Великобритания и Япония.

«Наша цель не влезать в конфликты, мы хотим их сдерживать. Но если сдерживание потерпит неудачу, мы должны защитить нашу способность вести совместную и коалиционную борьбу», — заявил командующий Космическими силами США Джон Реймонд.

Общественный деятель и организатор интернет-сообщества «Советский Космос» Максим Цуканов в беседе с «Политикой Сегодня» напомнил о специальном договоре, подписанном в 1967 году (Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела). Сейчас участниками соглашения являются 100 стран, включая США и Россию.

В соответствии с договором, участникам запрещено размещать любые виды оружия массового уничтожения на орбите Земли, а также на Луне. На единственном спутнике планеты также запрещено испытывать какое-либо оружие, обустраивать военные базы и полигоны.

Подобными заявлениями о «коалиционной борьбе в космосе» Пентагон, по сути, нарушает положения международного договора, считает Цуканов.

«Все, что сейчас пытается навязать миру США в части военных действий в космосе, является нарушением всех договоренностей. Вся эта милитаризация космоса со стороны США – это прямая угроза миру. А доктрина Космических сил США нужна для запугивания остальных государств. Пентагон показывает, насколько серьезно он настроен покорить космос военным путем», — полагает эксперт.

Цуканов объяснил, что милитаризация космоса делает практически все наземные цели подударными. Если США разместят на спутниках оружие, способное уничтожать, к примеру, военную технику на земле, это полностью перекроит наступательные стратегии войск по всему миру.

«Есть же грубая и простая система: пехоту бьют танки, танки бьют вертолеты, вертолеты бьет авиация. А вот чтобы бить авиацию и, соответственно, все остальные виды техники "ниже", как раз и нужна милитаризация космоса. Вот на это и замахнулся Пентагон», — рассказал специалист.

Цуканов уверен, что публикация военной доктрины USSF вызовет ответную реакцию Китая и России. Страны могут запустить космическую гонку вооружений, добавил общественник.

«Как мы знаем по истории, любая гонка вооружений в итоге приводила к мировым войнам и не самым благоприятным последствиям в целом», — заключил глава интернет-сообщества «Советский Космос».

Вашингтон готов выделить на развитие Космических войск США 738 млрд долларов из оборонного бюджета.