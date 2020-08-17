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13:59   17 Августа 2020
Весь мир

Космические войска США нацелились на мировое господство

Космические войска США нацелились на мировое господство

В декабре 2019 года президент Дональд Трамп официально объявил о создании космических войск США (United States Space Force — USSF). Спустя более полугода командование «подразделения будущего» опубликовало первую доктрину, в которой прописаны основные положения, цели и боевые задачи американских космических сил.

Авторы пишут, что еще с древних времен одним из главных преимуществ любого полководца являлось умение занять господствующую высоту, позволяющую получить весомое стратегическое преимущество над противником. Такой высотой в XXI веке для США стала околоземная орбита, контролировать которую должны именно американцы.

«Сила и безопасность в космосе обеспечивают свободу действий в других областях военных действий, одновременно способствуя международной безопасности и стабильности. <…> США должны адаптировать свои космические организации национальной безопасности, доктрину и возможности для сдерживания и разгрома агрессии и защиты национальных интересов в космосе», — говорится в доктрине.

Основной упор американское командование делает на спутники. По информации американской организации «Союз заинтересованных ученых» (The Union Of Concerned Scientists, UCS), на орбите Земли дежурят 2 062 спутника (по состоянию на август 2019 года). 901 из них принадлежит США, благодаря чему страна занимает первое место по числу космических аппаратов.

Космические силы США пугают мир новой доктриной

176 американских спутников попадают под графу «военные». В их задачи входит обеспечение связи различных подразделений на земле, помощь в судоходстве и сбор разведывательных данных. В доктрине USSF прописано, что США будут уделять особое внимание «гибкости» космических систем, а также созданию целой сети спутниковых аппаратов.

Под эти цели попадает специальная программа Космических сил США «Олимпийский защитник» (Olympic Defender), запущенная в мае 2020 года. Она подразумевает создание коалиции космических держав для совместного предотвращения «враждебных действий» в космосе. В космическое соединение уже вошли Франция, Великобритания и Япония.

«Наша цель не влезать в конфликты, мы хотим их сдерживать. Но если сдерживание потерпит неудачу, мы должны защитить нашу способность вести совместную и коалиционную борьбу», — заявил командующий Космическими силами США Джон Реймонд.

Общественный деятель и организатор интернет-сообщества «Советский Космос» Максим Цуканов в беседе с «Политикой Сегодня» напомнил о специальном договоре, подписанном в 1967 году (Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела). Сейчас участниками соглашения являются 100 стран, включая США и Россию.

Космические силы США пугают мир новой доктриной

В соответствии с договором, участникам запрещено размещать любые виды оружия массового уничтожения на орбите Земли, а также на Луне. На единственном спутнике планеты также запрещено испытывать какое-либо оружие, обустраивать военные базы и полигоны.

Подобными заявлениями о «коалиционной борьбе в космосе» Пентагон, по сути, нарушает положения международного договора, считает Цуканов.

«Все, что сейчас пытается навязать миру США в части военных действий в космосе, является нарушением всех договоренностей. Вся эта милитаризация космоса со стороны США – это прямая угроза миру. А доктрина Космических сил США нужна для запугивания остальных государств. Пентагон показывает, насколько серьезно он настроен покорить космос военным путем», — полагает эксперт.

Цуканов объяснил, что милитаризация космоса делает практически все наземные цели подударными. Если США разместят на спутниках оружие, способное уничтожать, к примеру, военную технику на земле, это полностью перекроит наступательные стратегии войск по всему миру.

«Есть же грубая и простая система: пехоту бьют танки, танки бьют вертолеты, вертолеты бьет авиация. А вот чтобы бить авиацию и, соответственно, все остальные виды техники "ниже", как раз и нужна милитаризация космоса. Вот на это и замахнулся Пентагон», — рассказал специалист.

Космические силы США пугают мир новой доктриной

Цуканов уверен, что публикация военной доктрины USSF вызовет ответную реакцию Китая и России. Страны могут запустить космическую гонку вооружений, добавил общественник.

«Как мы знаем по истории, любая гонка вооружений в итоге приводила к мировым войнам и не самым благоприятным последствиям в целом», — заключил глава интернет-сообщества «Советский Космос».

Вашингтон готов выделить на развитие Космических войск США 738 млрд долларов из оборонного бюджета.

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Автор: Роман Самойлов
#сша #пентагон #космос #вооружение #договор #спутники #космические войска

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