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Вице-губернатор Магаданской области оценил ситуацию с COVID в регионе
Литва столкнулась с большой проблемой при ликвидации Игналинской АЭС

Литва столкнулась с большой проблемой при ликвидации Игналинской АЭС

 Российским матерям рассказали, как выйти на пенсию в 50 лет

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12:53   17 Августа 2020
Происшествия

Верховный суд РФ признал экстремистским движение "АУЕ"

Верховный суд РФ признал экстремистским движение "АУЕ"

Пресс-служба Верховного суда Российской Федерации сообщила о том, что движение "Арестантский уклад един" ("АУЕ") признано экстремистским на территории страны.

Информацию о постановлении опубликовали 17 августа. Однако также сообщили, что в течение 14 дней решение может быть обжаловано. Ранее стало известно, что сотрудникам прокуратуры России поручили усилить работу по изменению общественного мнения среди несовершеннолетних об этом движении.

Оно пропагандирует среди молодежи не соответствующие действительности представление о воровских законах и романтизирует тюремные понятия.

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Автор: Юлия Яковлева
#суд #верховный суд рф #ауе

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