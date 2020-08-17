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12:34   17 Августа 2020
Политика

Цепкало проведет онлайн-встречу с американскими политиками по Белоруссии

Цепкало проведет онлайн-встречу с американскими политиками по Белоруссии

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало проведет онлайн-совещание с американскими политиками на тему ситуации в его стране, сообщают СМИ.

Закрытая конференция в онлайн-режиме запланирована на ближайшее время, сообщил Цепкало. По его словам, десять американских политиков подали заявки на участие в мероприятии. Группа состоит из демократов и республиканцев, пишет "Московский комсомолец".

Цепкало объявил о намерении инициировать слушания в конгрессе. Тема обсуждения будет связана с текущей ситуацией в Белоруссии. Цепкало подчеркнул, что пока не планирует встречаться с послом США в Варшаве, куда планирует переехать.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК республики, переизбранный глава страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Цепкало отметил готовность демонстрантов к диалогу с белорусским президентом.

Телеканал "360" сообщал, что Лукашенко исключил возможность проведения перевыборов в Белоруссии.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #белоруссия #цепкало

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