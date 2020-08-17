Литва столкнулась с большой проблемой при ликвидации Игналинской АЭС

Самой большой проблемой, с которой столкнулась Литва в ходе вывода из эксплуатации Игналинской Атомной электростанции, это демонтаж ядерного реактора.

Об этом говорится в отчете литовского Министерства энергетики, подготовленном для правительства республики.

Напомним, Литва взяла на себя обязательство закрыть ИАЭС еще в 2009 году, так как это было одним из условий ее принятия в Евросоюз. В период с 2007 по 2013 годы Евросоюз выделил Литве на ликвидацию станции 837,4 миллиона евро, а с 2014 по 2020 – еще 450,8 миллиона евро, однако в Вильнюсе считают, что Брюссель должен выделять на это больше денег, так как атомная электростанция была возведена не по инициативе республики.

На недавнем саммите Евросоюза, посвященном решению бюджетных вопросов ЕС в период с 2021 по 2027 годы, позиция Литвы была услышана, в результате было решено, что ее вклад в работы по выводу ИАЭС из эксплуатации составит на 20%, как планировалось ранее, а 14%. При этом стоимость работ постоянно увеличивается. Согласно нынешним планам, работы по демонтажу самой атомной электростанции должны быть завершены к 2038 году, при этом Литве нужно сначала построить могильник для радиоактивных отходов, а затем – к 2066 году – возвести глубинный могильник для отходов ИАЭС.

К настоящему моменту, как говорится в отчете Минэнерго Литвы правительству, на станции демонтировано 9 876 тонн оборудования, а к 2021 году планируется демонтировать дополнительно 3 952 тонны. При этом сообщается, что на конец 2019 года на станции было обработано 33 894 кубометра радиоактивных отходов, из которых 7 733 кубометра было вывезено на территорию временных хранилищ. Из первого блока ИАЭС, по сообщению Минэнерго, удалено все неповрежденное ядерное топливо, и сейчас там ведутся более сложные и требующие больше времени работы по удалению поврежденного топлива. Все топливо из первого блока планируется отправит в хранилище к октябрю 2022 года.

«Самая большая проблема, стоящая перед ГП Игналинская АЭС, – это демонтаж реакторного оборудования. В 2019 году завершена подготовка проектной документации на демонтаж и дезактивацию по проекту «Демонтаж реакторной установки энергоблока №1 (зоны R1 и R2)» и начат процесс лицензирования — говорится в документе. — Готовится тендер на подготовку технико-экономического обоснования вывода из эксплуатации активной зоны реактора R3, оценки воздействия на окружающую среду и других документов».

Там же отмечается, что в 2019 году исполнители работ получили 54,9 миллиона евро, 85% которых были выплачены из Фонда ЕС в рамках программы по ликвидации ИАЭС. В текущем году на эти цели из фондов Евросоюза планируется получить на эти цели 68,29 миллиона евро, а сама Литва готова потратить на ликвидацию станции не более 14% орт общих расходов.