Российским матерям рассказали, как выйти на пенсию в 50 лет

Обновление пенсионной системы позволило расширить возможности для досрочного выхода россиян на заслуженный отдых. О льготах для матерей рассказал член Совета Федерации Валерий Рязанский.

Новые правила вступили в силу с 2019 года и установили возможности снижения пенсионного возраста для многодетных матерей. Досрочно уйти на отдых смогут россиянки, которые воспитали как минимум трех детей. Если же у женщины пять и более детей, то она имеет право выйти на пенсию с 50 лет.

Необходимые для формирования достойной пенсии баллы матери могут получать за декретный отпуск, сообщил сенатор Валерий Рязанский в беседе с iReactor. Кроме того, социальное обеспечение производится за счет федерального бюджета, так как многодетные семьи и другие льготные категории имеют право на пособия и другие меры поддержки.