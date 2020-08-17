Назван просчет Россельхознадзора в ужесточении борьбы с санкционкой

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в беседе с РБК предложил ужесточить борьбу с контрабандой санкционных продуктов: конфисковать у нарушителей транспорт и товар, а водителям запрещать ввоз на пять лет. Речь идет мясе рыбе, морепродуктах, сырах, овощах и фруктах. Как пояснил министр, ответственность должны понести как водители, так и перевозчики.

«Каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары», — заявил Данкверт.

Руководитель Научно-образовательного центра инновационного развития пассажирских железнодорожных перевозок, профессор Анатолий Зайцев категорически не поддержал предложение главы Россельхознадзора и напомнил, что водитель — не собственник груза.

«К сожалению, в нашей родной стране, если идет самосвал со щебенкой, то при остановке на весовом контроле перегруз прибавят водителю. Это величайшая глупость, но она распространяется на все. Ведь у нас, если глупость, то она долго держится. В чем-то водителя упрекать, как не собственника груза, идиотизм», — эмоционально высказался Зайцев в комментарии «Политике Сегодня».

Найти виновных среди перевозчиков или водителей, а не среди получателей или таможенных брокеров, проще, продолжил эксперт. Также Анатолий Зайцев рассказал о собственном опыте борьбы за права водителей в бытность главой комитета по транспорту торгово-промышленной палаты Ленинградской области.

«Мы все пытались объяснить, причем тут водитель. Что загрузили, то он и везет. Еще и документы возит, как посыльный. А так получается, зачем заказчика искать, когда тут живой человек. Так и с границей. Сначала нужно узнать, кто именно организовал перевозку санкционного товара, а не винить транспорт», — считает профессор.

Глава Россельхознадзора объяснял, что недобросовестные предприниматели стараются выдать запрещенный товар за продукцию, выращенную или изготовленную в странах, откуда разрешены поставки в РФ. Существует ложный транзит, когда продукцию, согласно документам, везут через РФ из Белоруссии в Казахстан, а на самом деле разгружают в Москве.

Поэтому Сергей Данкверт считает необходимым наказывать водителей транспорта, в котором едет продукция без документов, временным запретом въезда в РФ и конфискацией.

«Есть ресурсы, чтобы проследить за легальностью, — система пломбирования с контролем через ГЛОНАСС в случае, если к пломбе кто-то притронется. Если отправитель добропорядочный, он пломбу навесит и, если кто-то ее коснется, чтобы товар перегрузить или заменить, это не получится. В реальном времени все это контролируется. Почему мало транзита идет через РФ, потому что у нас бюрократическая, бестолковая система», — подытожил Анатолий Зайцев.

Россия, отвечая на санкции, запретила поставлять продукты из европейских стран и США в августе 2014 года. Спустя год контрсанкции расширили и распространили в том числе на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с 2016 года — на Украину. Запрет неоднократно продлевали и сейчас ограничения действуют как минимум до конца 2020 года.