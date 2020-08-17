Следствие по делу Фургала продлили до 8 ноября

Стало известно о том, что суд принял решение продлить следствие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Информация о решении инстанции появилась 17 августа. Также суд арестовал более трех миллионов рублей и два автомобиля, принадлежащих Фургалу. Ранее стало известно, что экс-губернатора обвиняют в покушении на убийство и в убийствах нескольких бизнесменов, совершенных в период с 2004 по 2005 год, произошедших на территории Хабаровского края и Амурской области.