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12:27   17 Августа 2020
Весь мир

В Focus объяснили, как Россия и Китай ослабляют доминирование доллара

В Focus объяснили, как Россия и Китай ослабляют доминирование доллара

Россия, продавая товары Китаю, все реже получает оплату в долларах, юанях или рублях. Теперь большая часть сделок между Москвой и Пекином проводится в евро.

Об этом пишет немецкий еженедельный информационно-политический журнал, отмечая, что не только Россия и Китай, но и другие страны в последнее время предпочитают рассчитываться друг с другом в евро.

«50,8% всех экспортных поставок из России в Китай во втором квартале этого года оплачивались в евро. Об этом свидетельствуют последние статистические данные российского Центрального банка», — сообщает издание.

Таким образом, как отмечается, европейская валюта преодолевает отметку 50% уже второй раз – впервые это произошло в прошлом году, затем доля евро на рынке снизилась, но на протяжении последних четырех месяцев она опять превышает долю сделок в долларах.

«Речь идет о немалых суммах: в прошлом году Россия экспортировала в Китай товаров и услуг на общую сумму в 48 миллиардов евро. Этот показатель растет вот уже несколько лет подряд, так как Китай из-за торговой войны с США ищет себе новых партнеров», — подчеркивает Focus.

В Focus объяснили, как Россия и Китай ослабляют доминирование доллара

Еще несколько лет назад президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости снизить зависимость экономики от доллара, который на тот момент доминировал во всем мире. И с тех пор Россия прикладывает усилия, чтобы уменьшить свою уязвимость от западных санкций, введенных против нее после событий 2014 года в Крыму и на Украине.

Несмотря на то, что помимо США, санкции против РФ ввел и Евросоюз, русские мирятся с этим, отмечает журнал. Значение европейской валюты возросло и в сделках между Россией и странами ЕС, хотя, как это ни странно, доля сделок в евро на этом направлении оказалась меньше, чем торговле с китайскими партнерами.

«Во втором квартале этот показатель составлял 43 процента, хотя все же и здесь произошел рост на 5 процентов по сравнению с началом года. Доллар опережает тут евро незначительно: его доля — 44,9 процента», — сообщает издание.

В то же время, пишет Focus, российско-китайская торговля, не оказывает влияния на ситуацию в мировой торговле. За последние годы – с 2016 по 2019, доля американского доллара в расчетах между странами не уменьшилась, а даже немного выросла – с 87,6% до 88,3, но все же есть основания полагать, что в будущем значение доллара на мировых рынках может снизиться.

В Focus объяснили, как Россия и Китай ослабляют доминирование доллара

На расчеты в евро, кроме России, переходят и другие страны, например, Иран, который последние годы продает свою нефть именно за евро, так как ему приходится уходить от санкций Вашингтона. Кроме того, Китай предпринимает усилия, чтобы превратить юань в одну из мировых валют. Центральный банк Китая для этого открыл свои филиалы уже в 25 странах.

«Время, когда доллар действительно перестанет быть мировой валютой, наступит, видимо, еще не скоро. Но для США это будет не только ударом по престижу, но и по влиянию в мире, — отмечает издание в заключение. — Санкции против других стран, таких как Россия или Иран, успешно реализуются еще и потому, что эти страны зависят от доллара».

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Автор: Александр Люблинский
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