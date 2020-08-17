Вице-губернатор Магаданской области оценил ситуацию с COVID в регионе

В начале сентября начнется вакцинация против гриппа в отдаленных и северных регионах страны. Как сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отгрузка необходимых препаратов началась в понедельник, 10 августа.

Вице-губернатор Магаданской области Андрей Колядин в беседе с «Политикой Сегодня» подчеркнул, что в Магадане подготовка к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями идет полным ходом.

«В настоящий момент действительно поставляются необходимые вакцины, которые действуют на те штаммы гриппа, чье появление ожидается на территории РФ. Соответственно, проводятся все подготовительные работы: лицензированные медицинские кабинеты в школах и поликлиники, которые тоже готовятся к проведению вакцинации как в социальных учреждениях, так и в учебных заведениях», — рассказал собеседник ПС.

Вместе с тем Колядин не исключил, что ситуация с гриппом может осложниться в связи с пандемией коронавирусной инфекции, вторую волну которой ожидают во всем мире. Так, новый очаг вируса был обнаружен 14 августа в Среднеканском городском округе. Из 161 сотрудника рудника на месторождении Ольча было выявлено 46 заболевших.

«Параллельно с обычным гриппом, пик которого ожидается зимой, мы до настоящего момента не попрощались, к сожалению, с коронавирусом. У нас бывает в среднем от 15 до 30 зараженных в день. Поэтому нет твердой уверенности в том, что в ближайшие месяцы эта ситуация закончится, и коронавирус исчезнет из нашей жизни, как, впрочем, и в большинстве стран мира», — говорит эксперт.

Впрочем, вице-губернатор призвал граждан не переживать из-за нехватки препаратов и напомнил о добровольном порядке вакцинации, которой многие пренебрегают.

«Необходимо провести соответствующую работу с родителями детей, которые должны дать согласие на проведение такой вакцинации, и не каждый из родителей на это соглашается. Есть определенная формула расчета, каким образом покрыть все потребности на территории по вакцинации, но я не вижу причин к опасениям и расстройствам, что вакцин не хватит. Всего должно хватить», — сказал Колядин.

Согласно заявлению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, регионы России до 31 августа получат 50% доз вакцины от сезонного гриппа. Вторая часть поступит в начале осени.

Ранее Владимир Путин поручил профинансировать вакцинацию от гриппа до 60% населения страны, в том числе до 75% россиян из группы риска.