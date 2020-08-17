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11:22   17 Августа 2020
Армия

РФ за короткий срок уничтожит силы НАТО в случае нападения на Белоруссию

РФ за короткий срок уничтожит силы НАТО в случае нападения на Белоруссию

Россия сможет уничтожить войска НАТО за полтора часа, если Альянс совершит попытку нападения на Белоруссию. Об этом сообщают неназванные эксперты в СМИ.

Российские военные смогут незамедлительно нанести упреждающий удар по местам скопления сил Североатлантического альянса, даже не покидая территории России.

Как сообщалось ранее, войска НАТО в данный момент дислоцируются на границе с Белоруссией в Польше и Литве, и могут совершить попытку вторгнуться на территорию страны на фоне нестабильной внутренней ситуации.

Благодаря тому, что Белоруссия и Россия являются участниками Договора о коллективной безопасности, республика полностью защищена от любых угроз с Запада.

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Автор: Юлия Яковлева
#нато #рф #белоруссия

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