Польша приютила солдат США ради денег Пентагона

Количество американских военных в Польше пополнится на одну тысячу человек. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства республики Яцек Чапутович в интервью Польскому агентству печати. О решении стало известно после подписания договора о военном сотрудничестве между Польшей и США.

«Мы можем рассчитывать дополнительно на одну тысячу солдат США на нашей территории. Нас радует решение американских партнеров разместить на территории Польши главную штаб-квартиру командования пятого корпуса армии США, которая станет важнейшим центром командования США такого рода на восточном фланге НАТО», — сказал Чапутович.

Сейчас в восточноевропейской стране расквартировано пять тысяч американских солдат. Глава польского МИД обратил внимание, что пополнение не стоит связывать с выводом военнослужащих США из Германии. Варшава и Вашингтон занимаются этим вопросом отдельно, подчеркнул Чапутович.

Руководитель Информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин в беседе с «Политикой Сегодня» рассказал, что с военной точки зрения американское пополнение на территории Польши не изменит баланс сил на восточном фланге НАТО.

«Давайте скажем откровенно: с учетом современных систем вооружения и разведки, одна тысяча человек – это, скорее, чисто символический шаг со стороны США. На баланс сил в Европе это никак не повлияет. Для Польши это, конечно, очень важно. Для США – несущественно. Варшава давно проводит политику трансатлантической кооперации с Вашингтоном в самых разных сферах. Говоря прямо, Польша сейчас – это чуть ли не основной партнер США в Европе», — сказал дипломат.

Польские власти понимают, что более тесное сотрудничество с США может положительно отразиться на государственном бюджете, добавил Топорнин. Ведь дополнительные войска требуют дополнительного финансирования со стороны Североатлантического альянса, а пополнение «живой военной силы» также означает пополнение и военно-технической части.

«Варшава понимает, что это дополнительные инвестиции. Любая база или пополнение требует денег. А в Польше, к тому же, нет ни серьезных систем вооружения, ни каких-то современных электронных систем разведки. Все это придется поставлять из США, учить польских солдат с этим обращаться. Мне кажется, президент Анджей Дуда не против этого», — полагает эксперт.

К тому же взгляды недавно переизбранного польского лидера очень схожи с взглядами НАТО в отношении России. «Политика Сегодня» уже писала, что победа Дуды на выборах в июле 2020 года может означать продолжение антироссийского курса Варшавы еще на пять лет.

Ранее, 15 августа, Польша и США подписали договор о военном сотрудничестве, который усилит американское военное присутствие в регионе. Со стороны Вашингтона подпись поставил госсекретарь Майкл Помпео. От Варшавы — министр национальной обороны Мариуш Блащак. Помимо пополнения в тысячу человек, договор также подразумевает создание центра боевой подготовки на западе страны. В Люблинеце США разместят подразделение спецназа, а в Ласке — эскадрилью беспилотных летательных аппаратов.

В соответствии с документом, на территорию Польши также отправится командование Пятого корпуса Сухопутных войск США. Это оперативно-тактическое соединение американской армии было расформировано в 2013 году Международными силами содействия безопасности (International Security Assistance Force; ISAF). Но спустя семь лет, в феврале 2020 года, Пентагон заявил о реформировании пятого корпуса для действий в Восточной Европе.

По мнению Топорнина, это еще раз доказывает, что Вашингтон готов к более тесному сотрудничеству с Варшавой. США хотят укрепить свои позиции в Восточной Европе и используют для этого Польшу, которая с радостью предоставляет свои территории.

«Варшава не сидит сложа руки, она очень активно действует во внешней политике, пытается еще больше сдружиться с США. В будущем такое сотрудничество, я полагаю, будет означать еще большее воздействие на Россию», — заключил дипломат.

Польша готова принять у себя не только американских солдат, но и ядерное оружие США. Ранее Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выразила мнение, что Пентагон должен вывести опасное оружие с территории ФРГ. Посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер написала в Twitter, что размещение американских ракет отвечает польским интересам. Варшава, по ее словам, «осознает риски» и готова разместить «соответствующие силы и средства у себя».

Напомним, президент США Дональд Трамп приказал вывести из Германии 9,5 тысячи военных, не уведомив об этом власти ФРГ. Глава Белого дома объяснил решение тем, что Берлин недостаточно финансирует Североатлантический альянс. Американский лидер требует, чтобы Германия перечисляла НАТО 2% от собственного ВВП (около 80 млрд. евро) в год, в то время, как страна выплачивает всего 1,5%.