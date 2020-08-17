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11:09   17 Августа 2020
Политика

Цепкало отметил готовность протестующих к переговорам с Лукашенко

Цепкало отметил готовность протестующих к переговорам с Лукашенко

Граждане Белоруссии, которые вышли на митинги после президентских выборов 9 августа, готовы пойти на диалог с президентом страны Александром Лукашенко. Об этом заявил незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало.

Такое заявление белорусский государственный деятель сделал в беседе с корреспондентом РИА Новости. По словам собеседника издания, участники митингов готовы обсудить с главой белорусского государства в том числе вопросы о неприкосновенности.

Президентские выборы состоялись в Белоруссии 9 августа. Лукашенко в очередной раз занял пост президента страны. Он неизменно возглавляет страну с 1994 года. По данным белорусского ЦИК, более 80% граждан страны отдали свой голос на выборах за Лукашенко.

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Автор: Юлия Яковлева
#белоруссия #лукашенко #цепкало

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