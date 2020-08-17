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10:57   17 Августа 2020
Политика

Лукашенко прибыл на МЗКТ на вертолете

Лукашенко прибыл на МЗКТ на вертолете

Глава Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолете на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Там должна пройти его встреча с сотрудниками предприятия на фоне недавних сообщений о забастовке. Об этом сообщают СМИ.

Уточняется, что несколько человек находятся рядом с проходной МЗКТ для выражения солидарности с рабочими. К МЗКТ направляются десятки сотрудников заводов, передает ТАСС.

Недавно Александра Лукашенко переизбрали на новый срок. Он победил со значительным отрывом от других кандидатов.

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Автор: Юлия Яковлева
#белоруссия #лукашенко #МЗКТ

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