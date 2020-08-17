Лукашенко прибыл на МЗКТ на вертолете

Глава Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолете на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Там должна пройти его встреча с сотрудниками предприятия на фоне недавних сообщений о забастовке. Об этом сообщают СМИ.

Уточняется, что несколько человек находятся рядом с проходной МЗКТ для выражения солидарности с рабочими. К МЗКТ направляются десятки сотрудников заводов, передает ТАСС.

Недавно Александра Лукашенко переизбрали на новый срок. Он победил со значительным отрывом от других кандидатов.