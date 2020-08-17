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10:38   17 Августа 2020
Общество

Оперштаб сообщил о 4892 новых случаях коронавируса

Оперштаб сообщил о 4892 новых случаях коронавируса

Оперативный штаб по контролю распространения коронавирусной инфекции привел новые данные о COVID-19 в России.

За последние сутки было обнаружено 4892 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 в 83 регионах. По данным оперштаба, 26,1% из выявленных заболевших не имели клинических проявлений болезни. Пациенты не жаловались на повышение температуры, кашель и слабость. Всего зафиксировано 55 летальных исходов. За минувший день из больниц было выписано 3133 человека, которые победили болезнь. Всего вылечился 736 101 пациент.

Врачи провели более 32 миллионов тестов с начала вспышки эпидемии в России. В результате было выявлено 927 745 заболевших. Медики рекомендуют россиянам продолжать соблюдать профилактику заболевания.

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Автор: Яна Либерман
#коронавирус #COVID-19 #оперштаб

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