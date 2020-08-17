Белорусский кабмин ушел в отставку после президентских выборов

Правительство Белоруссии сложило полномочия перед президентом республики Александром Лукашенко. Об этом говорится в постановлении Совета министров от 15 августа, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Постановление Совета министров вступает в силу со дня принятия документа. Правительство сложило полномочия в соответствии со ст. 106 Конституции Белоруссии, пишет БелТА.

Лукашенко ранее распорядился в оперативном порядке подготовить документы по дальнейшей работе белорусского кабмина. Президент республики заявил, что правительство сформировано. Президент РБ 16 августа выступил на мирном митинге в свою поддержку и выразил готовность к обсуждению новых реформ с гражданами республики.