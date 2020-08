Стих Шнурова, надежды Бузовой и недоверие Запада. Соцсети о первой вакцине

На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром им. Н.Ф. Гамалеи. Запад ответил скептическими публикациями ряда СМИ. Не смогли смолчать представители истеблишмента и звезды шоу-бизнеса. «Политика Сегодня» выяснила, как встретили вакцину под наименованием «Спутник V» на русскоязычной и западной орбитах соцсетей.

В России почти все «за»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не мог скрыть гордости за свою страну и, прежде всего, призвал наградить всех тех, кто принимал непосредственное участие в создании препарата. В Facebook парламентарий написал:

Журналист Борис Корчевников связал достижение ученых с божьей благодатью, вспомнив о чудесах библейского святого.

Для политического обозревателя МИА «Россия Сегодня» Владимира Корнилова получение подобной вакцины — событие космического масштаба, а радость за страну сравнима с радостью счастливца, которому довелось обнять Юрия Гагарина в 1961 году.

Корнилова поддержал и российский певец Олег Газманов, ретвитнув пост журналиста. Регистрация первой в мире вакцины от коронавируса в России навеяла певца на воспоминания о собственной песне «Вперед, Россия», пропитанной духом патриотизма.

Лидер группы «Ленинград» и с недавних пор сопредседатель «Партии Роста» Сергей Шнуров отреагировал стихами оптимистически-сатирического настроения.

Не остался в стороне журналист и телеведущий Владимир Познер. Отвечая на вопрос читателя, не поторопились ли российские власти объявить о создании вакцины, ведущий на сайте «Познер Online» подчеркнул: Путин не стал бы ее регистрировать, не будучи уверенным в ее эффективности.

Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольга Скабеева рассказала подписчикам, что из себя представляют две ампулы «Спутника V».

Автор и ведущий телепрограммы «Что делать? Философские беседы» на телеканале «Культура» Виталий Третьяков встал на защиту «Спутника V», посоветовав сомневающимся проникнуть в свой разум.

Телеведущая и певица Ольга Бузова, напротив, высказала сомнения насчет действенности вакцины, однако выразила надежду на «здоровое» окончание этого года.

На Западном фронте без перемен

При своем привычном мнении остались общественные лидеры Нового Света. Американский радиоведущий Роберт Кеннеди-младший, сын сенатора Соединенных Штатов от штата Нью-Йорк, сославшись на заявление директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, намекнул, что не доверяет вакцине от России.

Concocting a #COVID-19 vaccine is not the same thing as proving a vaccine is safe and effective, the director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases tells National Geographic. https://t.co/8ok4tGhzc4