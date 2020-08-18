Стих Шнурова, надежды Бузовой и недоверие Запада. Соцсети о первой вакцине

На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром им. Н.Ф. Гамалеи. Запад ответил скептическими публикациями ряда СМИ. Не смогли смолчать представители истеблишмента и звезды шоу-бизнеса. «Политика Сегодня» выяснила, как встретили вакцину под наименованием «Спутник V» на русскоязычной и западной орбитах соцсетей.

В России почти все «за»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не мог скрыть гордости за свою страну и, прежде всего, призвал наградить всех тех, кто принимал непосредственное участие в создании препарата. В Facebook парламентарий написал:

Журналист Борис Корчевников связал достижение ученых с божьей благодатью, вспомнив о чудесах библейского святого.

Для политического обозревателя МИА «Россия Сегодня» Владимира Корнилова получение подобной вакцины — событие космического масштаба, а радость за страну сравнима с радостью счастливца, которому довелось обнять Юрия Гагарина в 1961 году.

Какую ампулу выберете - синюю или красную? У меня в руках та самая вакцина! Чувствую себя, как человек, обнявший Гагарина 13 апреля 1961 года! pic.twitter.com/bXRgftqhm1 — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) August 13, 2020

Корнилова поддержал и российский певец Олег Газманов, ретвитнув пост журналиста. Регистрация первой в мире вакцины от коронавируса в России навеяла певца на воспоминания о собственной песне «Вперед, Россия», пропитанной духом патриотизма.

Лидер группы «Ленинград» и с недавних пор сопредседатель «Партии Роста» Сергей Шнуров отреагировал стихами оптимистически-сатирического настроения.

Не остался в стороне журналист и телеведущий Владимир Познер. Отвечая на вопрос читателя, не поторопились ли российские власти объявить о создании вакцины, ведущий на сайте «Познер Online» подчеркнул: Путин не стал бы ее регистрировать, не будучи уверенным в ее эффективности.

«Надо признать, что он [Путин] — не болтун, просто так не говорит, это не тот человек, который готов подставить себя, быть посмешищем. Поэтому я предполагаю, что он потребовал от ученых гарантий, которые они ни за что не дали бы, если бы у них были бы малейшие сомнения», — не сомневается журналист.

Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольга Скабеева рассказала подписчикам, что из себя представляют две ампулы «Спутника V».

Автор и ведущий телепрограммы «Что делать? Философские беседы» на телеканале «Культура» Виталий Третьяков встал на защиту «Спутника V», посоветовав сомневающимся проникнуть в свой разум.

А ты, критикующий российскую вакцину против COVID-19, сам прошел третий этап испытаний на умственную полноценность? — Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) August 12, 2020

Телеведущая и певица Ольга Бузова, напротив, высказала сомнения насчет действенности вакцины, однако выразила надежду на «здоровое» окончание этого года.

На Западном фронте без перемен

При своем привычном мнении остались общественные лидеры Нового Света. Американский радиоведущий Роберт Кеннеди-младший, сын сенатора Соединенных Штатов от штата Нью-Йорк, сославшись на заявление директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, намекнул, что не доверяет вакцине от России.

Concocting a #COVID-19 vaccine is not the same thing as proving a vaccine is safe and effective, the director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases tells National Geographic. https://t.co/8ok4tGhzc4 — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) August 13, 2020

Американский комик, актер и рэпер Карлос Миллер высказался в свойственной ему манере: «Россия изобрела вакцину? Неужели больше никто?».

Russia got the vaccine? Ain’t nobody getting none. — Karlous Miller (@KarlousM) August 12, 2020

Объяснение прохладному приему новости о создании вакцины против опасного вируса дал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его мнению, на Западе просто боятся конкуренции.

Более 20 стран ждут с нетерпением

Заявку на приобретение миллиарда доз российского «Спутника V» отправило более 20 стран. Об этом в интервью телеканалу CNN 15 августа сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о готовности первым в стране получить прививку от коронавируса в знак доверия и благодарности России. Филиппины лидируют по распространению пандемии в Юго-Восточной Азии — 164 тысячи подтвержденных случаев.

«Когда вакцина прибудет, мне сделают укол на публике. Пусть сначала проведут эксперимент на мне, я не против», — сказал президент.

Помимо Филиппин о намерении приобрести вакцину заявили Сербия, Палестина, Бразилия, Иордания, Израиль, Вьетнам, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие.

Президент Аргентины Альберто Фернандес в Facebook сообщил, что поздравил Владимира Путина с разработкой вакцины, а также призвал к солидарности и объединению стран мира в общей борьбе против пандемии.

«Переслал Президенту РФ Владимиру Путину поздравления с разработкой вакцины от COVID-19 и признательность мужчинам и женщинам науки в своей стране за достигнутые успехи. Я убежден, и мы уже говорили об этом до G20, что борьба с пандемией должна быть основана на принципе солидарности и что государства должны гарантировать справедливый и недискриминационный доступ к медицинскому лечению и вакцине» — уверен Фернандес.

Также свои поздравления России передал президент Молдовы Игорь Додон, заявив о желании направить запрос на получение вакцины.

«Отдельно обсудили тему вакцины от коронавируса, о создании которой на днях сообщил Президент России Владимир Путин. Поздравил Российских партнеров с очень важным достижением медицинской науки в условиях пандемии и подчеркнул интерес нашей̆ страны в получении этой̆ вакцины. В ближайшее время руководство Республики Молдова направит в Москву соответствующий запрос», — объявил президент.

В воскресенье, 16 августа, глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил о том, что Китай и Россия планируют провести совместные клинические испытания вакцины от коронавируса. А на следующий день президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что готов первым испытать российскую вакцины при условии ее эффективности.