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10:25   17 Августа 2020
Политика

Захарова раскритиковала заявление Макрона о протестах в Белоруссии

Захарова раскритиковала заявление Макрона о протестах в Белоруссии

Заявление французского лидера Эммануэля Макрона о мирных акциях на территории Белоруссии является лицемерием. Об этом сообщила спикер внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Как стало известно ранее, президент Франции призвал Европейский союз поддерживать мирные протесты на территории белорусского государства, передает "Царьград".

"Лицемерие как оно есть", — отреагировала Захарова на такое заявление.

Российский дипломат подчеркнула, что Евросоюз поддерживает акции протестов, которые проходят не на территории их государств. На фоне заявления Макрона необходимо поддержать также "желтые жилеты", которые тоже борются за уважение прав и свобод во Франции, пишет РИА Новости.

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Автор: Борис Нестеров
#захарова #франция #белоруссия #макрон

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