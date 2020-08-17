Министр здравоохранения Хабаровского края отправлен в отставку

Глава Минздрава Александр Витько ушел в отставку по распоряжению врио губернатора региона Михаила Дегтярева. Об этом говорится в сообщении на официальном портале местного правительства.

Решение об увольнении Витько связано с его неудовлетворительной работой по развитию здравоохранения в регионе, указано на сайте. Порядка 90% обращений в правительство Хабаровского края связано с медициной. Большая часть сообщений от граждан касается уровня обслуживания в местных поликлиниках, пишет издание "Известия".

Дегтярев утром 17 августа решил провести внеплановую проверку. Он прибыл в поликлинику, которая расположена в поселке им. Горького. Врио губернатора региона пообщался с врачами и пациентами медучреждения.