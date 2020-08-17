N-TV: тактика США по «Северному потоку-2» выходит на новый уровень

Соединенные Штаты Америки, выступая против достройки российского газопровода «Северный поток-2», действует также, как действовали в свое время против Ирана, угрожая санкциями всем компаниям и частным лицам, кто нарушит введенные Вашингтоном санки и против Тегерана.

Единственным отличаем от той ситуации является то, что сейчас Штаты грозят европейцам санкциями за ведение бизнеса на европейской территории, то есть выводят свою тактику давления на новый уровень.

Об этом в понедельник пишет немецкий коммерческий информационно-новостной телеканал N-TV, комментируя недавнее заявление американского сенатора от штата Техас Теда Круза и двух его коллег, которые в жесткой форме пригрозили санкциями немецкому порту Sassnitz GmbH, расположенному на острове Рюген в городе Засниц, где производится сборка труб и прочих материалов в ходе строительства российского газопровода.

Вашингтон использует тактику, хорошо зарекомендовавшую себя в истории с Тегераном, когда страны Евросоюза отказались вслед за США выходить из ядерной сделки, и Белый дом пригрозил, что под действие санкций попадут все предприятия и физлица, нарушающие введенные против Тегерана экономические санкции. Брюссель, которому это давление не понравилось, тем не менее не смог ничего противопоставить, так как европейские крупные предприятия не могут позволить себе потерять доступ на американский рынок, тем более, что они полностью зависят от страховых компаний и банков, в основном работающих в долларах.

В нынешней ситуации США действую почти также, отмечает немецкий телеканал, единственное отличие в том, что сейчас Вашингтон, прикрываясь «законом о европейской энергетической безопасности», грозит санкциями европейским компаниям, которые ведут законный бизнес на европейской территории. В первой версии закона были предусмотрены санкции против кораблей-трубоукладчиков, принимающих участие в строительстве СП-2, но затем в июле текущего года закон был изменен в более жесткую сторону, и теперь под штрафные меры США могут попасть все компании, участвующие в проекте, в том числе и порт города Засниц.

Глава германского МИД Хайко Маас по этому поводу заявил:

«Ни одно государство не имеет права определять европейскую энергетическую политику с помощью угроз», — приводит телеканал его слова.

Немецкого коллегу поддержал и российский министр иностранных дел Сергей Лавров, напомнивший, что санкции против «Северного потока-2» нарушают международное право.

Москва и Берлин, подчеркивает N-TV, твердо намерены завершить строительство газопровода, но американские санкции нельзя оставлять без внимания, так как они, как и в ситуации с Ираном, оказывают реальное воздействие на ситуацию. Тогда Европа не смогла решительно ответить Вашингтону на его давление, и сейчас правящая коалиция ФРГ пока не в состоянии этого сделать, тем более, что не все политические партии Германии безоговорочно поддерживают строительство СП-2.

Однако, по мнению независимых экспертов, напоминает телеканал, за давлением Штатов стоит вовсе не забота о европейской энергетической безопасности, а собственные интересы, а именно желание поставлять на европейский рынок свой сжиженный природный газ (СПГ). И эту цель Штаты будут преследовать в любом случае, даже если на предстоящих выборах победит соперник действующего президента США – демократ Джо Байден.