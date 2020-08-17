МИД Китая поддержал идею РФ о саммите по Ирану

КНР приветствует инициативу президента России Владимира Путина о проведении онлайн-конференции по иранскому ядерному вопросу. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

Пекин высоко ценит усилия Москвы по укреплению региональной безопасности, отметил Лицзянь. По его словам, в КНР поддерживают деятельность российской стороны в решении иранского ядерного вопроса.

"Китай всегда твердо поддерживал Всеобъемлющее ядерное соглашение Ирана и привержен поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении на официальном портале МИД КНР.

Путин 14 августа предложил провести онлайн-саммит стран "ядерной пятерки" с привлечением Германии и Ирана, пишет издание "Известия". Глава РФ подчеркнул важность достижения договоренностей, которые позволят избежать обострения ситуации в Совете Безопасности ООН.

Телеканал "360" сообщал, что лидер США Дональд Трамп объявил о решении отказаться от участия в заседании по Ирану.