Турецкие врачи подтвердили коронавирус у мэра Антальи

Мэр турецкого города Анталья Мухиттин Беджек получил положительный результат теста на коронавирус, сообщил политик на своей странице в социальных сетях.

Турецкие врачи наблюдают за состоянием мэра, он хорошо себя чувствует и пребывает в хорошем расположении духа. Об этом сам Беджек написал у себя в Twitter. Политик призвал граждан не забывать о необходимости носить защитные маски на фоне пандемии коронавируса.

Туриста с положительным результатом теста на коронавирус задержали на входе в турецкий парк "Абант". Мужчина намеревался прогуляться в парке со своим товарищем. Мужчины нарушили режим самоизоляции в Анкаре, против них начали судебное разбирательство.