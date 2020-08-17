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9:39   17 Августа 2020
Общество

Турецкие врачи подтвердили коронавирус у мэра Антальи

Турецкие врачи подтвердили коронавирус у мэра Антальи

Мэр турецкого города Анталья Мухиттин Беджек получил положительный результат теста на коронавирус, сообщил политик на своей странице в социальных сетях.

Турецкие врачи наблюдают за состоянием мэра, он хорошо себя чувствует и пребывает в хорошем расположении духа. Об этом сам Беджек написал у себя в Twitter. Политик призвал граждан не забывать о необходимости носить защитные маски на фоне пандемии коронавируса.

Туриста с положительным результатом теста на коронавирус задержали на входе в турецкий парк "Абант". Мужчина намеревался прогуляться в парке со своим товарищем. Мужчины нарушили режим самоизоляции в Анкаре, против них начали судебное разбирательство.

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Автор: Юлия Яковлева
#турция #мэр #анталья #коронавирус

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