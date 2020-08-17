Все ли жизни важны? Как СМИ скрыли убийство ребенка из-за протестов BLM

В городке Уилсон, что в штате Северная Каролина, проживает всего 49 тысяч человек. Но даже размеренную провинциальную жизнь не обошло стороной бессмысленное, жестокое насилие. Убийство ребенка, наркотики и расовые конфликты: рассказываем, что произошло в американской глубинке и причем здесь отрицание протестующими в США принципа All Lives Matter («Все жизни важны»).

«Они никогда этого не переживут»

В воскресный день 9 августа пятилетний Кэннон Хиннант катался на велосипеде недалеко от своего дома вместе с сестрами семи и восьми лет. Мальчик был вежливым, немного рассеянным симпатичным ребенком — по крайней мере, так описывал его родной дедушка.

На улицу, где гулял Кэннон, вышел Дариус Сессомс: мальчик не насторожился, он прекрасно знал соседа. Дариус подошел к ребенку, приставил пистолет к его голове и нажал на курок.

«Я понятия не имею, почему он сделал то, что сделал. Он появился буквально из ниоткуда. Приставил пистолет к голове моего сына и выстрелил в него», — пытался объяснить трагедию отец мальчика.

Остин Хиннант побежал на помощь к сыну. У ребенка не было шанса выжить.

«Вы не можете представить, каково это — держать на руках своего сына с огнестрельным ранением в голову, пока его кровь течет по вашим рукам», — сказал Остин Хиннант перед похоронами мальчика.

Пожилые родители Сессомса, Гарланд и Кэролин, утверждали, что Дариус «был не в себе», а убийство, вероятно, произошло из-за употребления молодым человеком наркотиков: увидев галлюцинации, он начал стрельбу, сообщала газета The Times. Никаких других мотивов, которые могли бы толкнуть американца на ужасающий поступок, полиция пока не выяснила.

Убийство наблюдала местная жительница. Как сообщила Дорис Лабрант, она находилась у себя дома и смотрела в окно, когда перед ее глазами возник Сессомс, подбежал к Кэннону и выстрелил ребенку в голову, после чего скрылся в своем жилище.

«Сначала я подумала, что он играет с детьми. Моей первой реакцией было: "Этого не может быть, люди не бегают через улицу и не убивают детей"», — рассказала очевидица.

Женщина наблюдала и то, что произошло после: отец мальчика выбежал из дома, услышав выстрел. Он кричал, когда поднимал убитого сына, свидетельствует Лабрант. «Они никогда этого не переживут», — заявила Дорис полицейским. По словам американки, семья Сессомс жила на этой улице около 28 лет: ссор с соседями у них никогда не было. Мать Кэннона и вовсе знала Дариуса еще с детства.

Дружное соседство

Действительно, 25-летний Дариус вместе с родителями давно жил по соседству с семьей Хиннант, так что с родителями мальчика у него сложились хорошие отношения. В американской традиции поддерживать связь с соседями: ходить друг к другу в гости, помогать по хозяйству. Вот и Остин Хиннант часто навещал престарелых родителей Дариуса: проверял, все ли в порядке у пенсионеров.

Протесты движения Black Lives Matter, а до этого убийство белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, никак не повлияли на дружбу семьи Сессомс афроамериканского происхождения и белых американцев Хиннант. За день до трагедии, субботним вечером 8 августа, Дарриус вместе с отцом малыша пили пиво на веранде его дома. Никаких «расовых споров» у молодых людей не возникало, утверждает Остин.

Неспешное задержание преступника

Что же касается судьбы Дариуса — ожидаемо, его взяли под стражу, но лишь спустя сутки после стрельбы. Тогда же ему предъявили обвинение в «убийстве первой степени». Обычно так квалифицируется сознательное, намеренное убийство, даже если оно не планировалось, но замышлялось преступление, которое повлекло за собой смерть человека. Характерно, что убийство в состоянии аффекта под это определение не попадает: по данным некоторых СМИ, Дариус убил ребенка после того, как тот заехал на велосипеде на газон семьи Сессомс.

Тем не менее, тонкости этих формулировок зависят от законодательства каждого штата. Будущее Дариуса Сессомса пока туманно, однако в Северной Каролине разрешена смертная казнь. Одной из самых частых причин такого приговора является убийство ребенка, хотя крайний возраст убитого определяет штат: в Техасе, например, казнят только за убийства детей младше десяти лет. Кэннон успел пожить в два раза меньше.

Судебное заседание по делу назначено на 25 августа.

Общественная поддержка

Мальчика похоронили утром пятницы, 14 августа. Похороны были не публичными: семья Хиннант пытается пережить утрату в кругу родных и близких друзей. За день до этого в похоронное бюро в Уилсоне пришли сотни людей, чтобы выразить сочувствие молодым родителям, но семья попросила отложить встречу с общественностью. Как сообщало издание WNCN, чета Хиннант «хотела больше личного времени, чтобы исцелиться после трагедии».

«Я не знаю семью, но я хочу сказать им — мы любим вас. Мы молимся за вас и находимся рядом», — сказал местный пастор репортеру.

Новость об убийстве вышла за пределы Уилсона и даже целого штата: остальная Америка узнала о трагедии из СМИ — местной газеты The Wilson Times и Fox News. Бабушка Кэннона, Гвен Хиннант, открыла сбор материальной помощи для семьи на краудфандинговой платформе GoFundMe: изначально предполагалось собрать пять тысяч долларов, но менее чем за неделю неравнодушные американцы пожертвовали более 560 тысяч долларов семье ребенка. На сегодняшний день собрано уже 750 тысяч долларов.

«Эта семья столкнулась с невообразимой болью из-за этого бессмысленного акта насилия. Малыш Кэннон никому не мешал, а просто делал то, что делал бы в любой другой день. Мы просим ваших пожертвований, чтобы помочь со всем, что может потребоваться для покрытия расходов, связанных с похоронными услугами», — пишет бабушка убитого.

Все жизни важны?

Нельзя не заметить, что убийство Флойда 25 мая вызвало не только более острую реакцию в обществе, но и бо́льшую публичную солидарность с семьей убитого, чем в случае с Кэнноном. Уже 26 мая, на следующий день после смерти афроамериканца, в штате Миннеаполис начались массовые митинги в поддержку Флойда и, в целом, темнокожего населения США.

Протесты быстро распространились на всю Америку и за ее пределы. О ситуации «трубили» ключевые американские и европейские издания, преимущественно одобряя массовые митинги за права темнокожих. Реакция на убийство ребенка демократических американских СМИ была, мягко говоря, не столь оперативна.

Например, CNN написали об этой истории лишь сухую новость на 218 слов спустя почти неделю после трагедии. И только после того, как по образу и подобию протестного лозунга «Say Theyr Names» («Скажите их имена» — о пострадавших от полицейского насилия темнокожих), используемого движением Black Lives Matter, возник другой, хотя и гораздо менее популярный — «Say His Name» («Скажи его имя»). Так сочувствующие призывали известные газеты не умалчивать об убийстве Кэннона.

«Мы [общественность] надавили на CNN, чтобы они наконец рассказали об убийстве Кэннона Хиннанта. Это заняло неделю», — написала в Twitter Аманда Престижиакомо, журналистка издание The Daily Wire.

Продолжительное время не писали о ситуации NBC, ABC, The New York Times — все те же издания, что практически в круглосуточном режиме вещают о митингах BLM. Замалчивание преступления, совершенного темнокожим в отношении белого мальчика, стало поводом для обвинений в адрес популярных газет в намеренном игнорировании этой истории, которая совсем не соответствует нынешнему курсу освещения «черно-белой» проблемы.

Буквально за месяц семья Флойда, потерявшая кормильца, собрала более 13 миллионов долларов, а об убитом публично горевали топовые американские «селебрети» — певица Бьонсе, актеры Уилл Смит и Ева Лонгория, модель Ким Кардашьян и еще бесчисленное множество знаменитостей. Крупнейшие корпорации Microsoft, Google и Apple внесли рекордные пожертвования в фонд Флойда. А семью убитого ребенка компании поддержать не спешат.

Лозунг Black Lives Matter подхватили, казалось бы, все: соответствующие хештеги и посты массово заполняли соцсети и красовались на транспарантах американских протестующих. Однако еще пять лет назад, по результатам опроса Rasmussen Reports, 78% американцев поддерживали лозунг All Lives Matter, а вот на стороне Black Lives Matter выступали только 11% опрошенных. В 2020 году принцип «Все жизни важны» был раскритикован... за расизм.

«Если мы с вами стремительно перейдем к формулировке "Все жизни имеют значение", то рискуем замолчать тот факт, что до сих пор жизни чернокожего и белого населения не считаются равноценными», — заявляла на фоне протестов BLM знаменитая американская профессор Калифорнийского университета Джудит Батлер.

Одна из основательниц движения Black Lives Matter Алисия Гарcа утверждает, что слоган «All Lives Matter» «лишний раз» подтверждает — общество не признает существование расизма в мире.

Как только слоган «Все жизни важны» был заклеймен расистским, использующим его звездам пришлось покаяться. Дженнифер Лопес удалила посты с этим хештегом из Instagram, стер аналогичные записи в социальной сети рэпер афроамериканского происхождения Fetty Wap, добавив, что «не до конца понял значение этого слогана».

Осудила прогрессивная общественность и политиков: фразу использовала Хиллари Клинтон, а также неоднократно повторял глава Белого дома Дональд Трамп — кажется, принцип «All Lives Matter» один из немногих, что объединяет бывших конкурентов за президентское кресло. Впрочем, Трамп извиняться не намерен, а вот Клинтон ради своего электората готова признать, что жизни темнокожих важнее, чем чьи-либо еще.