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9:32   17 Августа 2020
Армия

Авиация ВВО перехватила самолеты "противника" в Забайкалье

Авиация ВВО перехватила самолеты "противника" в Забайкалье

Летчики истребительной и штурмовой авиации Восточного военного округа (ВВО) выполнили перехват группы самолетов условного противника и уничтожили колонну бронетехники в Забайкальском крае. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщает пресс-служба ВВО.

По информации пресс-службы округа, летчики ВВО на многофункциональных истребителях Су-30СМ и штурмовиках Су-25, Су-25УБ уничтожили воздушные и наземные силы "противника" во время учений. Для поражения целей военные имитировали пуски ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Как пишет "Интерфакс", с наземных позиций поддержку оказывали боевые расчеты противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО, которые отразили массированный налет самолетов условного противника. В тренировках участвовали около 20 самолетов, дислоцированных в Забайкалье.

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Автор: Яна Либерман
#вво #су-25 #Су-25УБ

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