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9:29   17 Августа 2020
Общество

Попова оценила влияние вакцины "Вектора" от коронавируса на организм

Попова оценила влияние вакцины "Вектора" от коронавируса на организм

Эксперты научного центра "Вектор" начали второй этап испытания вакцины от COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Все добровольцы хорошо себя чувствуют.

Каждый доброволец, прошедший специальный отбор для участия в испытании отечественной вакцины от коронавирусной инфекции, хорошо себя чувствует. У граждан, которым уже сделали прививку, не наблюдается никаких побочных реакций. У всех абсолютно нормальная реакция, отметила главный санитарный врач Российской Федерации.

"Абсолютно точно, что в каждой стране, и в Российской Федерации в первую очередь, должно быть несколько вакцин разных", — таким образом Попова прокомментировала зарегистрированную вакцину от коронавируса, разработанную в Центре имени Гамалеи.

Актуальную информацию о борьбе с пандемией коронавирусной инфекции следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там опубликованы указы властей, нацеленные на недопущение распространения заболевания. Также на сайте представлено описание первых симптомов.

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Автор: Яна Либерман
#попова #испытания #вакцина #вектор #коронавирус

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