Попова оценила влияние вакцины "Вектора" от коронавируса на организм

Эксперты научного центра "Вектор" начали второй этап испытания вакцины от COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Все добровольцы хорошо себя чувствуют.

Каждый доброволец, прошедший специальный отбор для участия в испытании отечественной вакцины от коронавирусной инфекции, хорошо себя чувствует. У граждан, которым уже сделали прививку, не наблюдается никаких побочных реакций. У всех абсолютно нормальная реакция, отметила главный санитарный врач Российской Федерации.

"Абсолютно точно, что в каждой стране, и в Российской Федерации в первую очередь, должно быть несколько вакцин разных", — таким образом Попова прокомментировала зарегистрированную вакцину от коронавируса, разработанную в Центре имени Гамалеи.

Актуальную информацию о борьбе с пандемией коронавирусной инфекции следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там опубликованы указы властей, нацеленные на недопущение распространения заболевания. Также на сайте представлено описание первых симптомов.