Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Турецкие врачи подтвердили коронавирус у мэра Антальи

Турецкие врачи подтвердили коронавирус у мэра Антальи

 Попова оценила влияние вакцины "Вектора" от коронавируса на организм

Попова оценила влияние вакцины "Вектора" от коронавируса на организм
Хорошие новости из России обвалили цены на золото в мире

Хорошие новости из России обвалили цены на золото в мире

 ПФР рассказал о зарплате, которая не учитывается при назначении пенсии

ПФР рассказал о зарплате, которая не учитывается при назначении пенсии
Министр здравоохранения Хабаровского края отправлен в отставку

Министр здравоохранения Хабаровского края отправлен в отставку

 МИД Китая поддержал идею РФ о саммите по Ирану

МИД Китая поддержал идею РФ о саммите по Ирану
Турецкие врачи подтвердили коронавирус у мэра Антальи

Турецкие врачи подтвердили коронавирус у мэра Антальи

 Попова оценила влияние вакцины "Вектора" от коронавируса на организм

Попова оценила влияние вакцины "Вектора" от коронавируса на организм
Хорошие новости из России обвалили цены на золото в мире

Хорошие новости из России обвалили цены на золото в мире

 ПФР рассказал о зарплате, которая не учитывается при назначении пенсии

ПФР рассказал о зарплате, которая не учитывается при назначении пенсии
Министр здравоохранения Хабаровского края отправлен в отставку

Министр здравоохранения Хабаровского края отправлен в отставку

 МИД Китая поддержал идею РФ о саммите по Ирану

МИД Китая поддержал идею РФ о саммите по Ирану
9:15   17 Августа 2020
Политика

Сенатор Пушков рассказал о влиянии информационного фона на Лукашенко

Сенатор Пушков рассказал о влиянии информационного фона на Лукашенко

Мир зависит от информации. Последняя, как кровь, распространяется в обществе. От того, насколько сильной окажется информационная поддержка, будет зависеть судьба президента Белоруссии Александра Лукашенко, уверен член Совфеда Алексей Пушков.

По мнению российского сенатора, если Лукашенко потерпит неудачу в информационном пространстве, он может столкнуться с проблемами политического характера. Поэтому важно соблюдать определенный баланс, особенно в периоды кризисов, пишет Life.ru.

Пушков подчеркнул, что Лукашенко не следует уходить от тех проблем, которые стоят перед белорусским обществом. Другими словами, качество политики напрямую зависит от качества информации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#пушков #белоруссия #лукашенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...