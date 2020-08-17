Сенатор Пушков рассказал о влиянии информационного фона на Лукашенко

Мир зависит от информации. Последняя, как кровь, распространяется в обществе. От того, насколько сильной окажется информационная поддержка, будет зависеть судьба президента Белоруссии Александра Лукашенко, уверен член Совфеда Алексей Пушков.

По мнению российского сенатора, если Лукашенко потерпит неудачу в информационном пространстве, он может столкнуться с проблемами политического характера. Поэтому важно соблюдать определенный баланс, особенно в периоды кризисов, пишет Life.ru.

Пушков подчеркнул, что Лукашенко не следует уходить от тех проблем, которые стоят перед белорусским обществом. Другими словами, качество политики напрямую зависит от качества информации.