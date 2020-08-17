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ФРГ намерена обратиться в ООН из-за угроз "Северному потоку — 2" от США

ФРГ намерена обратиться в ООН из-за угроз "Северному потоку — 2" от США

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8:23   17 Августа 2020
Политика

ФРГ намерена обратиться в ООН из-за угроз "Северному потоку — 2" от США

ФРГ намерена обратиться в ООН из-за угроз "Северному потоку — 2" от США

Правительство Германии намерено обратиться в ООН из-за санкций США против "Северного потока — 2". Об этом заявил глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.

Эрнст заявил, что США угрожает суверенитету ЕС при помощи экстерриториальных санкций. Он отметил, что ограничительные меры касаются территорий ЕС. По его мнению, недопустимо, чтобы одна страна диктовала другой вопросы собственного энергообеспечения. Об этом информирует RT Deutsch.

Министр отметил, что планируется обсуждение ситуации в ООН. Эрнст добавил, что высока вероятность подачи жалобы в суды.

Делегация из 24 стран Евросоюза выразила протест США из-за санкций против строительства трубопровода "Северный поток — 2".

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Автор: Василий Пименов
#сша #германия #Северный поток — 2

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