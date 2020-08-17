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 Россельхознадзор предложил усилить борьбу с ввозом санкционных товаров

Россельхознадзор предложил усилить борьбу с ввозом санкционных товаров
7:59   17 Августа 2020
Политика

Россельхознадзор предложил усилить борьбу с ввозом санкционных товаров

Россельхознадзор предложил усилить борьбу с ввозом санкционных товаров

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что направил в правительство предложения по ужесточению контроля за соблюдением запрета на ввоз санкционной продукции. Глава ведомства рассказал об этом в интервью РБК.

Контрабандисты начали действовать более изощренно, поэтому требуется ужесточить борьбу с провозом запрещенных продуктов через границу РФ. Глава Россельхознадзора считает, что нужно предусмотреть ответственность, включая самих водителей и перевозчиков.

"Побороть это можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары", - объяснил Данкверт.

Руководитель надзорного ведомства отметил, что предложения, направленные в кабмин, должны в корне поменять ситуацию и пресечь нарушения. Об этом Данкверт рассказал изданию РБК.

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Автор: Руслан Неглинный
#товары #продукты #россельхознадзор

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