Российские компании внедряют страхование о случаю заражения COVID-19

Российские холдинги добавляют в соцпакеты выплаты при заболевании коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди ведущих российских предприятий.

Ряд российских компаний добавили в социальный пакет страховые выплаты за потерю жизни работника от последствий коронавирусной инфекции. Некоторые организации оставили применение докризисных льгот и бонусов. Также часть организаций включила для сотрудников оказание психологической помощи в онлайн-режиме.

Компания "М.Видео - Эльдорадо" добавила оказание материальной помощи работникам в случае их заражения коронавирусом, а также дополнительное страхование жизни и здоровья сотрудников. Об этом пишут "Известия".