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7:28   17 Августа 2020
Экономика

Хорошие новости из России обвалили цены на золото в мире

Хорошие новости из России обвалили цены на золото в мире

После продолжительного роста цен на золото, их стоимость упала до минимума с 23 июля. Падение составило более 100 долларов за тройскую унцию.

Эксперты называют одной из причин обвала разработку вакцины от коронавируса в России. Об этом сообщает телеканал "360".

Стоимость желтого металла всегда идет вверх во время неопределенности на рынке. Когда в РФ было объявлено о создании вакцины от COVID-19, рынок понял, что вскоре ситуация с пандемией начнет стабилизироваться и начал распродавать золото.

Также с причинами обвала стоимости драгметалла связывают рост процентных ставок по американским облигациям. Президент США Дональд Трамп конфликтует с Конгрессом из-за новой программы стимулирования экономики.

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Автор: Яна Либерман
#россия #золото #вакцина #коронавирус

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