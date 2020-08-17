СМИ: Трамп рекомендовал использовать непроверенный препарат против COVID-19

Президент США Дональд Трамп посоветовал Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дать согласие на использование экстракта олеандра в борьбе с коронавирусом.

Портал Axios со ссылкой на главу компании MyPillow Майкла Линделла пишет, что Трамп в ходе встречи, на которой олеандрин ему представили в качестве потенциального лекарства от коронавируса, сказал, что "FDA стоит его одобрить".

В настоящее время подтвержденных данных об эффективности олеандрина в лечении пациентов с коронавирусом нет. Глава FDA Стивен Хан, в свою очередь, не согласился одобрить использование указанного средства, сообщает ТАСС.

Стоит отметить, что ранее американский лидер призывал начать применять гидроксихлорохин (противомалярийное лекарство) при коронавирусной инфекции.