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7:17   17 Августа 2020
Общество

СМИ: Трамп рекомендовал использовать непроверенный препарат против COVID-19

СМИ: Трамп рекомендовал использовать непроверенный препарат против COVID-19

Президент США Дональд Трамп посоветовал Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дать согласие на использование экстракта олеандра в борьбе с коронавирусом.

Портал Axios со ссылкой на главу компании MyPillow Майкла Линделла пишет, что Трамп в ходе встречи, на которой олеандрин ему представили в качестве потенциального лекарства от коронавируса, сказал, что "FDA стоит его одобрить".

В настоящее время подтвержденных данных об эффективности олеандрина в лечении пациентов с коронавирусом нет. Глава FDA Стивен Хан, в свою очередь, не согласился одобрить использование указанного средства, сообщает ТАСС.

Стоит отметить, что ранее американский лидер призывал начать применять гидроксихлорохин (противомалярийное лекарство) при коронавирусной инфекции.

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Автор: Василий Пименов
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