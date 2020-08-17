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6:45   17 Августа 2020
Общество

Срыв сроков добычи полезных ископаемых в РФ будет грозить штрафом

Срыв сроков добычи полезных ископаемых в РФ будет грозить штрафом

Штраф за несоблюдение сроков по добыче полезных ископаемых будет введен в России. Об этом пишут "Известия".

Данную инициативу предложил Госсовет Татарстана, который направил соответствующее обращение в Госдуму. Данное предложение аргументировано тем, что сейчас в РФ нет административной формулировки, которая позволяла бы применять соответствующие меры воздействия.

Предлагаемый штраф для физлиц составит от двух до трех тысяч рублей. Штраф для юридических лиц — 300 тысяч до полумиллиона рублей.

Правительство РФ и Госдума РФ поддерживают данную идею, отмечают "Известия". В кабмине считают, что необходимо будет внести изменения в соответствующую статью.

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Автор: Ирина Большунова
#штрафы #добыча #освоение недров

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